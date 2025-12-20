TikTok e Instagram: Las Redes que Deciden tus Compras

Un nuevo informe revela que el 25% de los argentinos consulta videos en plataformas como TikTok e Instagram antes de comprar, destacando la influencia decisiva del contenido audiovisual en el proceso de compra.

El comportamiento del consumidor en Argentina ha cambiado drásticamente, convirtiéndose en una experiencia dominada por lo visual y lo social. Según un estudio reciente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), un impresionante 25% de los usuarios recurre a plataformas como Instagram y TikTok antes de realizar una compra, mientras que un 21% se dirige a YouTube. Esto posiciona al video como el formato más influyente en la actualidad.

El Momento Cero de la Verdad

Ambas plataformas son esenciales en lo que se conoce como Momento Cero de la Verdad, un concepto que se refiere al instante en que un consumidor investiga antes de tomar una decisión. Mientras YouTube proporciona contenido más detallado y funcional, las redes de videos cortos como TikTok apelan a la estética y a la inmediatez.

Germán Torres, Director SBU Commerce de Snoop Consulting, enfatiza que las recomendaciones de usuarios comunes y la experiencia honesta de los creadores tienen más impacto que los anuncios tradicionales, reduciendo la incertidumbre y proporcionando ejemplos de uso cotidiano que validan las expectativas del consumidor.

Comparativa entre Contenidos de Video

La diferencia entre el contenido en YouTube y el de plataformas como TikTok es notable. En YouTube, los videos suelen ser más extensos, abordando preguntas funcionales y proporcionando manuales de uso. En contraposición, TikTok y Reels de Instagram se concentran en presentaciones prácticas y estéticas, mostrando resultados de manera inmediata.

Decisiones de Compra Complejas

Torres señala que, a medida que aumenta el costo o la complejidad del producto, el proceso de validación se extiende. En estos casos, los consumidores tienden a buscar información adicional en sitios web, reseñas especializadas o comunicándose directamente con la marca.

Cómo Pueden las Marcas Aprovechar el Video

Ante este panorama, surgen cinco factores que explican la influencia de los videos en las decisiones de compra:

Demuestran el uso del producto en situaciones reales.

Generan confianza a través de experiencias auténticas de usuarios.

Resuelven dudas de manera rápida, reduciendo devoluciones.

Facilitan la comparación entre diferentes modelos y precios.

Humanizan la experiencia del producto mostrando resultados en primera persona.

Las marcas enfrentan un dilema sobre cómo abordar este tipo de contenido. Tienen tres opciones:

Crear su propio contenido mediante creadores UGC o embajadores de marca.

o embajadores de marca. Contratar influencers para generar contenido personalizado.

para generar contenido personalizado. Fomentar la creación espontánea de material por parte de los usuarios.

El User Generated Content (UGC) permite a usuarios comunes generar contenido auténtico para marcas que buscan establecer una conexión real con sus consumidores. Torres aclara que influenciadores y UGC no compiten entre sí, sino que se complementan en distintas fases del proceso de compra.

La Evolución del Comercio: Live Shopping

El modelo de live shopping representa una nueva alternativa, donde se combinan contenido en vivo con productos que los streamers utilizan. Aunque es incipiente, Torres prevé que este modelo tiene un enorme potencial para escalar en el futuro.