Kim de Corea del Norte elogia a sus tropas y resalta la alianza con Rusia

En su reciente mensaje de Año Nuevo, el líder norcoreano Kim Jong-un destacó el coraje de las tropas que combaten en el extranjero, reafirmando la alianza de Pyongyang con Moscú y su apoyo en un contexto tenso.

El vocero oficial de Corea del Norte, la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), informó que Kim se dirigió a los soldados en lo que describió como «un territorio extranjero», ensalzando su defensa de la nación y exhortándolos a mantener su valentía en la lucha.

Un Mensaje de Aliento desde Pyongyang

Kim, en un tono emotivo, expresó: «En medio de la celebración del Año Nuevo, mis pensamientos están con ustedes, quienes defienden el honor de nuestra patria en campos de batalla lejanos». Reiteró que detrás de ellos están «Pyongyang y Moscú».

Aportes Norcoreanos al Conflicto en Ucrania

Según fuentes de inteligencia de Corea del Sur y otras agencias occidentales, Corea del Norte ha desplegado miles de soldados para apoyar la invasión rusa a Ucrania, que se encuentra en su cuarto año. Se estima que al menos 600 soldados norcoreanos han perdido la vida, con miles más heridos en el conflicto.

Estrecha Colaboración con Rusia

Los analistas aseguran que como parte de este apoyo, Corea del Norte está recibiendo asistencia financiera, tecnología militar y suministros de comida y energía de Moscú. Reportes indican que a los soldados se les instruye a optar por el suicidio en lugar de ser capturados.

Un Futuro en el Sur

Recientemente, dos prisioneros de guerra norcoreanos, que habían sido capturados por Ucrania, manifestaron su deseo de iniciar una «nueva vida» en Corea del Sur. En una carta, agradecieron a quienes han apoyado su causa, diciendo que se sienten conectados con los surcoreanos como si fueran su propia familia.

Confirmación de Envío de Tropas

Después de mucha especulación, Corea del Norte admitió en abril haber enviado tropas para asistir a las fuerzas rusas en la región de Kursk. Este envío se realizó bajo el tratado de defensa mutua firmado en 2024, según comunicados de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea.

Apoyo Incondicional a Rusia

En junio, Kim reafirmó su «apoyo incondicional» a la campaña rusa contra Ucrania durante una reunión con un alto funcionario ruso. En esas conversaciones, reiteró su respaldo a Rusia en asuntos de importancia internacional, incluido el conflicto ucraniano.