Milei recorta en el INYM: 21 despidos sacuden al sector yerbatero

Despidos en el Instituto Nacional de la Yerba Mate: un golpe al sector productivo

En un movimiento sorprendente, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ha dado de baja a 21 trabajadores en Misiones, en medio de una controvertida política de desregulación impulsada por la actual administración. El futuro del sector y de la yerba mate se encuentra en la cuerda floja.

Recortes que impactan en el sector

La reciente decisión del INYM de despedir a una cuarta parte de su personal ha causado revuelo en Posadas. El recorte, que implica alrededor de 800 millones de pesos, coincide con la llegada de Rodrigo Correa a la presidencia del organismo, quien asumió en un contexto de vacío de poder que había perdurado por dos años.

Más despidos a la vista

A pesar de la noticia alarmante, se advierte que podrían producirse nuevas desvinculaciones en las próximas semanas, lo que deja a los trabajadores en un estado de incertidumbre y preocupación sobre su situación laboral.

Reacción del sindicato y del sector laboral

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha manifestado su indignación ante la forma en la que se comunicaron los despidos. Aseguran que muchos de los despedidos forman parte del sindicato, incluyendo a delegados que gozan de protección gremial, lo que ha intensificado las críticas hacia la gestión del INYM.

Desregulación: un camino peligroso

El INYM fue creado en 2021 con el propósito de rescatar al sector yerbatero de la crisis provocada por la desregulación de los años noventa. La reciente política de desregulación ha llevado a un negativo impacto en los ingresos y las condiciones de trabajo de los productores, quienes ya enfrentan precios promedio considerablemente bajos.

Un legado de protestas

La creación del INYM fue el resultado de una histórica movilización de productores que exigieron cambios estructurales en el sector. Este organismo se financia a través de una estampilla en los paquetes de yerba mate, lo que permite su funcionamiento sin costo para el Estado nacional. Sin embargo, la reciente política de desregulación amenaza con deshacer todo lo logrado.

Consecuencias del descontrol en los precios

El decreto 70/2023, que eliminó la capacidad del INYM para establecer precios de referencia, ha desencadenado un efecto devastador en el sector. Los productores ahora se enfrentan a precios que no cubren los costos, denunciando que trabajan a pérdida y que sus ingresos han disminuido drásticamente.

Un futuro incierto para la yerba mate

La situación se agrava con la eliminación de limitaciones a nuevas plantaciones, lo que podría provocar una sobreoferta y un desbalance en el mercado. La yerba mate, un símbolo cultural y económico para Argentina, enfrenta un momento crítico que podría definir su futuro.