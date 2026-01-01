Descubre el hotel más pequeño del mundo

Un Refugio Único: Conoce el Hotel Más Pequeño del Mundo en El Hierro

Descubre Puntagrande, un hotel que redefine la experiencia de hospedarse. Situado en un entorno natural espectacular, es el lugar perfecto para aquellos que buscan un escape íntimo y singular.

En la remota y encantadora isla de El Hierro, la joya menos conocida de las Islas Canarias, se encuentra un hotel que es en sí mismo una maravilla: Puntagrande, reconocido en 1987 como el hotel más pequeño del mundo por los Récords Guinness.

Un Encanto de Cuento de Hadas

A menudo apodado «El Hotelito», este singular hospedaje se asienta en el pintoresco pueblo pesquero de Las Puntas, en un antiguo almacén portuario de 1830. Su valor histórico ha sido tan apreciado que ha sido declarado Bien de Interés Cultural.

Una Experiencia Boutique Única

Con solo cuatro habitaciones y una suite, Puntagrande brinda una experiencia boutique orientada solo a adultos. Los huéspedes pueden disfrutar de un sueño reparador mientras las olas del océano Atlántico rompen suavemente contra las rocas, justo al lado. La ubicación, sobre una lengua de piedra lávica, añade un toque de magia a la estadía, ofreciendo vistas espectaculares desde cada ventana.

Lujo en Cada Detalle

La suite deluxe se distingue con dos terrazas que cuentan con solárium, sumando 50 m² de habitación y 100 m² de espacios exteriores privados. Su techo acristalado invita a contemplar las estrellas antes de dormir, creando un ambiente romántico y acogedor.

Un Legado de Celebridades

Puntagrande ha sido el refugio de numerosas personalidades, desde miembros de la realeza hasta figuras como la famosa cantante Lola Flores. Su encanto ha atraído a visitantes de todo el mundo, consolidándolo como un destino de elección para aquellos que valoran la intimidad y el buen gusto.

Compromiso con la Sostenibilidad

La historia detrás del hotel es igualmente fascinante. En 1975, el arquitecto José Luis Jiménez Saavedra se embarcó en la restauración de este icónico edificio, cuidando de minimizar el impacto ambiental y asegurar su sostenibilidad durante tormentas. Integrando elementos del entorno, como piedras de lava y leños, el hotel refleja la esencia de su paisaje.

Un Impulso hacia el Futuro

En 2018, la llegada de sus nuevos propietarios, el italiano Davide Nahmias y su familia, marcó un nuevo capítulo. Enfocados en un turismo más sostenible y conectado con el entorno, su enfoque revitalizó Puntagrande, que ahora es sinónimo de autenticidad.

Un Reconocimiento a la Excelencia

En 2025, este pequeño gran hotel recibió una llave Michelin, posicionándolo en un selecto grupo de alojamientos internacionales que destacan por su singularidad y calidad.

Gastronomía Local en Cada Plato

La experiencia culinaria en Puntagrande no se queda atrás. Con un restaurante llamado Alma Marina, dirigido por Arabisen Quinteros y Lorena Machín, el hotel ofrece una propuesta gastronómica que celebra los productos y tradiciones de la región, creando una conexión aún más profunda con su entorno.

