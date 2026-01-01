Recuerdos de Lilia Lemoine: Sus Cursos en Tecnópolis K

Un resurgimiento de archivos en redes sociales revela una etapa sorprendente en la trayectoria de Lilia Lemoine, la actual diputada de La Libertad Avanza, quien una vez fue parte activa de las iniciativas culturales del kirchnerismo.

Lilia Lemoine: Un Rostro Familiar en Tecnópolis

Años atrás, Lemoine se destacaba en Tecnópolis, el icónico centro cultural que fue insignia de la gestión kirchnerista. Antes de ganar protagonismo político, ofrecía talleres y cursos que abarcaban diseño, cosplay y cultura pop, participando como expositora en actividades gratuitas para jóvenes y otras audiencias.

Un Vínculo con los Medios de Comunicación

En ese tiempo, Lemoine también tenía presencia en medios afines al kirchnerismo, incluyendo apariciones en C5N. Este dato contrasta marcadamente con su actual postura política y su crítica abierta hacia dicho espacio.

Un Espacio para la Cultura y el Aprendizaje

Los archivos revelan a Lemoine involucrada en un proyecto estatal que promovía la ciencia y la tecnología. Tecnópolis se presentó como una plataforma esencial para la difusión de las industrias creativas, y ella fue parte de ese esfuerzo público.

El Debate Actual y el Cambio de Discursos

El retorno de estas imágenes y registros ha generado un amplio debate en redes sociales y en el ámbito político. El contraste entre su pasado en Tecnópolis y su presente como diputada libertaria, donde critica duramente a los gobiernos anteriores, ha sido un factor clave para que su historia vuelva a estar en el centro de atención.

Reflejo de Cambios en el Escenario Político Argentino

La reaparición de estos materiales actúa como un espejo que refleja las transformaciones en el discurso de figuras políticas contemporáneas, y mantiene viva la conversación sobre su evolución y cambio de posiciones en un ambiente político tan dinámico como el argentino.