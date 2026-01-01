WhatsApp revela emocionantes funciones para el 2026

La famosa app de mensajería de Meta se alista para recibir el 2026 con cifras deslumbrantes y funciones festivas que prometen enriquecer las celebraciones de Año Nuevo.

WhatsApp ha confirmado que espera alcanzar la increíble cifra de más de 100.000 millones de mensajes privados y facilitar más de 2.000 millones de llamadas durante las 24 horas del 31 de diciembre al 1 de enero. Este fenómeno convierte a la plataforma en el mayor evento de mensajería cifrada del mundo, donde más de 3.000 millones de usuarios se conectan con amigos y familia para compartir saludos y momentos especiales.

Récord Mundial en Comunicaciones de Año Nuevo

El intercambio de mensajes y llamadas en WhatsApp se ha vuelto un hito a nivel global, consolidándose como el mayor evento de su tipo. Cada interacción está impulsada por el robusto cifrado de extremo a extremo, que garantiza privacidad y seguridad.

Para ponerlo en perspectiva, la actividad que se genera en la app durante esta fecha equivale a que cada usuario en Buenos Aires enviara mensajes a más de 8.000 contactos en una sola noche, reflejando la enorme comunidad que utiliza esta plataforma para celebrar juntos la llegada del nuevo año.

Las Funciones Nuevas que Iluminan la Celebración de Fin de Año

Para hacer la experiencia aún más festiva, WhatsApp ha lanzado un conjunto de stickers de 2026 y efectos especiales para videollamadas que incluirán fuegos artificiales y confeti. Los usuarios también podrán disfrutar de stickers animados en las actualizaciones de estado, brindando un toque dinámico a los saludos de Año Nuevo.

Además, WhatsApp ofrece consejos útiles para aquellos que planean reuniones, como:

Crear eventos y fijarlos en chats grupales

Usar encuestas para elegir el menú y actividades

Compartir ubicación en tiempo real para facilitar la llegada de los invitados

Enviar notas de voz o videos para incluir a quienes no puedan asistir

En días normales, WhatsApp procesa más de 100.000 millones de mensajes y 2.000 millones de llamadas, pero las cifras en la víspera de Año Nuevo siempre superan estas marcas, reafirmando su posición como la app de mensajería más utilizada del mundo.