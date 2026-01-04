Kirchner critica la detención de Maduro y denuncia a Trump por intereses petroleros en Venezuela

La expresidenta argentina critica a Donald Trump por lo que considera una violación de la soberanía venezolana, desviando la atención del verdadero objetivo.

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner ha manifestado su rechazo a la detención de Nicolás Maduro, acusando a la administración de Estados Unidos de cruzar un “límite peligroso”. Para ella, la verdadera intención no es la restauración de la democracia ni la lucha contra el narcotráfico, sino más bien el control de las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

Un polémico mensaje en redes

Este domingo, Fernández de Kirchner utilizó su cuenta en X para expresar su indignación. Luego de permanecer dos semanas en el Sanatorio Otamendi debido a una operación de apendicitis, su mensaje marcó su retorno a la actividad pública. En su publicación, afirmó: «Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro, pero nadie puede negar que… la administración Trump volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir».

La crítica a las intervenciones estadounidenses

Aprovechando el contexto de su recuperación, la expresidenta reflexionó sobre las consecuencias históricas de las intervenciones estadounidenses en América Latina, destacando que estas solo han generado adversidad hacia ese país. Recordó que tales acciones han resultado en «atraso económico y social en los países afectados».

Una soberanía violada

Fernández de Kirchner continuó su discurso advirtiendo sobre la violación de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, en particular, al referirse al «secuestro literal de un presidente» que ocasionó numerosas víctimas. Según ella, este tipo de acciones representan un preocupante precedente en la geopolítica.

La cuestión del petróleo

La expresidenta argumentó que lo que realmente persigue el gobierno de Donald Trump no es más que «apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional». Su crítica se centra en la percepción de que la administración estadounidense está más interesada en los recursos naturales que en la estabilidad democráfica de la región.

Un retorno a casa y un futuro incierto

Fernández de Kirchner recibió el alta médica tras ser tratada por su apendicitis, pero deberá continuar su recuperación en su hogar. A pesar de su situación personal, no ha dejado de opinar sobre asuntos críticos que afectan a la región y al mundo.