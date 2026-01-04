Impacto en dólar, oro y petróleo tras la captura de Nicolás Maduro

La reciente captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha desatado una ola de especulaciones en los mercados financieros y de materias primas. Con su detención en Estados Unidos, las proyecciones sobre el petróleo, el oro y el dólar están en el centro de la atención global.

Analistas coinciden en que, aunque es pronto para medir las consecuencias definitivas de este evento, existe una expectativa significativa de que afecte los precios del crudo y otras materias primas en el corto plazo. Marcelo Elizondo, experto en economía internacional, destaca que la salida de Maduro podría abrir un nuevo capítulo en la producción de petróleo venezolano.

Expectativas de Caída del Precio del Petróleo

En opinión de Elizondo, el mercado podría experimentar una baja inicial en el precio internacional del petróleo. La razón sería la posible aumento en la oferta, ya que «Estados Unidos podría involucrarse en la producción de petróleo venezolano», lo cual podría llevar a un ajuste en la cotización.

Además, se anticipa un potencial fortalecimiento del dólar a nivel mundial, impulsado por este «éxito militar», lo que podría impactar los precios de las materias primas, aunque sin cambios drásticos.

El Oro como Refugio en Momentos de Incertidumbre

Los mercados también contempla la posibilidad de que, en caso de escalada del conflicto, el precio del oro se dispare. Este metal precioso actúa como un activo refugio en momentos de incertidumbre, y podría extender la tendencia alcista que ha mostrado en los últimos meses. En 2025, por ejemplo, el oro ha presentado un aumento del 65%, alcanzando niveles históricos.

Producción Petrolera en el Umbral de un Cambio

El politólogo Ignacio Labaqui señala que la producción petrolera de Venezuela, que actualmente se sitúa en un millón de barriles diarios, podría incrementarse si se levantan las sanciones. Esto podría, en teoría, provocar una baja en los precios del crudo. Sin embargo, el camino hacia ese aumento no será rápido ni sencillo.

Explica que el daño a la infraestructura petrolera es un factor a considerar, ya que cualquier deterioro de instalaciones clave podría llevar a un aumento de precios por expectativas de reducción de la oferta.

Reacciones en el Mercado Financiero

El impacto en los mercados financieros podría ser moderado, según el analista Martín Genero. Es probable que veamos un ajuste en el precio del petróleo, en el contexto de la posible recuperación de la producción. Sin embargo, la situación de Venezuela sigue siendo marginal desde la perspectiva financiera global.

Por su parte, el analista Gastón Lentini añade que Chevron, como la única petrolera estadounidense con operaciones en Venezuela, podría beneficiarse significativamente de este nuevo panorama. Otras empresas, como McDonald’s, podrían ver un repunte en sus acciones, gracias a la potencial mejora en el consumo local.

Desafíos Geopolíticos y Futuras Incertidumbres

A pesar de estas expectativas positivas, Lentini advierte sobre el contexto geopolítico actual, donde Rusia y China juegan un papel crucial. Las reacciones de estas potencias podrían influir en la estabilidad del nuevo orden económico que intenta establecer Estados Unidos tras la captura de Maduro. Las incertidumbres continúan, lo que exige vigilancia atenta por parte de todos los actores del mercado.