Vuelven los Vuelos en Venezuela: Cambios Gratuitos y Reembolsos Disponibles

Reabren el Espacio Aéreo del Caribe: Avianca Retoma Sus Vuelos a Aruba, Curazao y San Juan

La aerolínea Avianca anunció el regreso de sus vuelos a destinos caribeños tras la normalización del espacio aéreo en la región. ¡Un alivio para quienes planeaban viajar!

Con la reactivación del espacio aéreo en el Caribe, Avianca ha confirmado la reanudación de sus vuelos hacia y desde Aruba, Curazao y San Juan. Este anuncio fue realizado en un comunicado oficial el pasado domingo 4 de enero.

Detalles de la Reanudación de Vuelos

Según el comunicado, la decisión se basa en la reciente actualización de las instrucciones de seguridad de las autoridades estadounidenses, lo que permite a la industria aérea reactivar su operación. Avianca destacó:

“Hemos decidido retomar a partir de hoy los vuelos desde y hacia dichos destinos.”

Atención a los Pasajeros Afectados

La compañía ha subrayado la importancia de reacomodar a los pasajeros afectados por las recientes cancelaciones. “La prioridad de Avianca es retomar las operaciones e iniciar la reacomodación de los pasajeros en vuelos ya existentes,” señalaron.

Ante esto, aquellos viajeros con reservas activas recibirán notificaciones y nuevo itinerario a través del servicio al cliente.

Facilidades de Reprogramación

Los pasajeros que deseen modificar sus planes pueden reprogramar sus vuelos en la misma ruta sin costo adicional, siempre y cuando sea dentro de los 14 días posteriores a la fecha de vuelo original. Esta opción es válida a través del Contact Center de la aerolínea.

Asimismo, quienes hayan solicitado reembolsos por vuelos no utilizados podrán continuar con el proceso sin inconvenientes.

Seguridad como Prioridad

Avianca enfatiza que monitoreará continuamente la situación y se ceñirá a las instrucciones pertinentes para garantizar la seguridad de su tripulación y pasajeros. La Aeronáutica Civil también confirmó la normalización del espacio aéreo en la región.

“La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil informa a la opinión pública que la situación operativa en el espacio aéreo del Caribe ha sido normalizada y las restricciones previamente notificadas han sido levantadas en su totalidad,” indicaron desde la entidad.

Información Final de las Autoridades

En un comunicado, el Ministerio de Transporte mencionó que esta normalización permitirá la reanudación progresiva de las operaciones aéreas, priorizando la conectividad y seguridad de los usuarios. La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró:

“Hoy podemos confirmar que el espacio aéreo del Caribe ya se encuentra completamente habilitado.”

Invitaron a los viajeros a mantenerse comunicados con sus aerolíneas para actualizaciones sobre el estado de sus vuelos, mientras las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación.