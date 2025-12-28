Kosovares votan en elecciones parlamentarias tras meses de crisis política

Más de dos millones de kosovares acudieron a las urnas este domingo para elegir a 120 miembros del parlamento, en medio de un agudo conflicto político tras las elecciones de febrero que no lograron formar un gobierno.

Las elecciones parlamentarias en Kosovo se llevaron a cabo en un contexto de inestabilidad política persistente. A las 11:00 (hora local), el 8,27% de los votantes registrados ya había ejercido su derecho, mostrando cifras similares a las de la jornada electoral anterior.

Un País en Crisis Política

Desde su declaración de independencia en 2008, Kosovo enfrenta su crisis política más severa. Albin Kurti, primer ministro interino, ha mantenido una postura inflexible, lo que ha retrasado la constitución del parlamento durante meses, con múltiples votaciones sin éxito en la elección del presidente de la cámara.

¿Un Cambio en el Horizonte?

Los analistas consideran que, a pesar de la situación actual, el Movimiento de Autodeterminación (LVV) de Kurti podría posicionarse como el partido más votado nuevamente. Sin embargo, seguramente no alcanzará el 50% necesario para obtener 61 escaños. En las elecciones anteriores, obtuvo el 42,3% de los votos, logrando 48 escaños.

Curiosamente, la reciente llegada de cerca de 300,000 ciudadanos del extranjero podría favorecer su candidatura, ya que esta diáspora suele respaldar fuertemente su partido. Estos comicios han sido programados estratégicamente durante las vacaciones.

La Competencia Política

El segundo partido más fuerte, según los expertos, es la Unión Democrática de Kosovo (PDK), liderada por Bendry Hamza. Este economista de renombre ha ocupado varios cargos destacados, incluyendo Ministro de Finanzas y Gobernador del Banco Central. Hamza critica a Kurti por deteriorar las relaciones con Estados Unidos y destaca la importancia de mantener la comunicación con la comunidad serbia en el norte de Kosovo.

¿Puede el LDK Marcar la Diferencia?

Por su parte, la Unión Democrática de Kosovo (LDK), el partido más antiguo, se perfila como la tercera fuerza política. Bajo el liderazgo de Liumir Abdiđikou, de 42 años, promete reformas económicas y un firme compromiso contra la corrupción, además de proponer una perspectiva europea para Kosovo. Su rol podría ser crucial en la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones.

En las regiones serbias, se espera que la «Lista Serbia», respaldada por Belgrado, mantenga su predominancia. Según la constitución de Kosovo, 20 de los 120 escaños del parlamento están reservados para minorías, 10 de los cuales son para la comunidad serbia.

Detalles de la Elección

Las encuestas estuvieron abiertas desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., permitiendo que aproximadamente 2,076,290 ciudadanos ejercieran su derecho al voto. La participación de los parlamentarios de minorías puede resultar determinante en la configuración del nuevo gobierno, un aspecto que ha jugado un papel crítico en situaciones anteriores.