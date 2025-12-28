Salmonicultura en la Patagonia: Retos y Oportunidades para un Futuro Sostenible

La discusión sobre la salmonicultura en Argentina cobra fuerza, con un enfoque particular en el Canal de Beagle, mientras se exploran posibilidades en otras regiones del país. Expertos destacan tanto su potencial productivo como los riesgos ambientales asociados.

La salmonicultura, una práctica con trayectoria global, despierta un intenso debate en Argentina sobre su posible implementación y los efectos ambientales que podrían surgir. Este diálogo se centra principalmente en Tierra del Fuego, especialmente en el Canal de Beagle, aunque también se contempla su expansión a provincias como Chubut, siempre dentro de un marco de sostenibilidad.

Perspectivas de los Expertos en Acuicultura

Javier Tolosano, biólogo de la UNPSJB de Comodoro Rivadavia y experto en acuicultura, compartió su visión en Crónica. Asegura que si bien la acuicultura continental, como el cultivo de truchas en el embalse de Alicurá, ya existe en el país, la salmonicultura marina a gran escala aún no se ha implementado. La propuesta en el Canal de Beagle enfrenta resistencia de grupos ambientalistas, preocupados por la preservación de los recursos naturales locales.

Impulsando la Soberanía Alimentaria

Tolosano resalta que, a pesar de los posibles impactos ambientales, muchos son mitigables. Este tipo de producción no solo podría representar un avance significativo en la soberanía alimentaria de Argentina, sino que también ofrece la oportunidad de crear una industria emergente que aún no existe en el país.

Desafíos Ambientales: Aprendiendo de la Experiencia Internacional

Uno de los principales desafíos es la fragilidad de ecosistemas como el Canal de Beagle, que presenta una circulación de agua limitada. Esto contrasta con el modelo chileno, donde la salmonicultura lleva décadas desarrollándose. Tolosano advierte sobre los errores ambientales cometidos en Chile, incluyendo el aumento de la densidad de salmónidos en jaulas y la acumulación de materia orgánica en el lecho marino, lo que puede llevar a la anoxia y a la muerte de otras especies. Además, menciona el uso excesivo de antibióticos, que ha generado bacterias multirresistentes.

Construyendo un Futuro Acuático Sostenible en Argentina

Tolosano aboga por un desarrollo acuícola en Argentina que evite los errores del pasado, promoviendo prácticas como la producción a baja densidad y la rotación de cultivos. También enfatiza que las áreas destinadas al turismo no deben ser utilizadas para la acuicultura de salmónidos, garantizando una coexistencia armoniosa de diversas actividades marítimas.

Argentina se encuentra en una posición única, siendo uno de los pocos países sin producción acuícola y con un gran potencial para comenzar esta senda. Siempre que se mantenga un enfoque en la sostenibilidad ambiental, la acuicultura puede convertirse en una valiosa fuente de alimentos y un pilar para la soberanía alimentaria

El Potencial de Chubut y su Sostenibilidad

La provincia de Chubut es vista como un lugar clave para el desarrollo de la acuicultura. Sin embargo, cualquier iniciativa debe alinearse con principios de sostenibilidad y aprendizaje de experiencias internacionales para proteger su patrimonio natural. Tolosano destaca que, a pesar de los altos costos de inversión inicial y la necesidad de respaldo gubernamental, el potencial de esta actividad es significativo. Al identificar productos adecuados y rentables para la región, Argentina podría abrir mercados tanto nacionales como internacionales.