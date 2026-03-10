Kraamzorg: El Innovador Sistema Neerlandés que Apoya a las Madres Primerizas

Descubre cómo el sistema de "kraamzorg", que brinda apoyo a padres primerizos, transforma la experiencia del posparto en este pequeño país europeo.

La llegada de un bebé es, sin duda, un momento de alegría, pero también puede ser abrumador, especialmente para las madres primerizas. Caterina Yannicelli y Elissa Fischel comparten sus historias sobre el desafío de convertirse en madres en circunstancias inesperadas, pero con un valioso apoyo tras el parto.

El desafío de ser madre primeriza

Caterina Yannicelli recuerda la sorpresa de una cesárea que tuvo que ser realizada cuatro semanas antes de lo esperado. La confusión que sintió al no saber ni cómo preparar la cuna es un sentimiento común entre muchas nuevas mamás. Elissa Fischel, por su parte, dio a luz en casa y enfrentó la misma sensación de incertidumbre. «La primera vez que cambié un pañal, lo hice al revés», confiesa.

Un enfoque diferente en los Países Bajos

Sin embargo, lo que distingue a estas madres es el beneficio que recibieron de un sistema único de atención posparto en los Países Bajos: los «kraamverzorgenden», o cuidadores de maternidad. Estos profesionales capacitados visitan a las familias recién formadas después del parto, ofreciendo un asesoramiento inestimable y apoyo práctico.

¿Qué es el «kraamzorg»?

Este sistema proporciona a los nuevos padres entre 24 y 80 horas de atención y apoyo que se distribuyen a lo largo de ocho días. El servicio puede incluir desde tareas domésticas, como lavar ropa, hasta supervisar la salud de la madre y el bebé.

Ventajas del «kraamzorg»

Para Yannicelli, este apoyo fue invaluable. «Me sentí más segura, sabía que no estábamos solos», relata. Fischel también destaca la importancia de tener a alguien a quien consultar ante cualquier duda, lo que facilita enormemente la experiencia del primer mes de vida del bebé.

Más que solo ayuda práctica

No solo se trata de asistencia física; estos cuidadores están entrenados para detectar problemas de salud en bebés y madres antes de que se conviertan en situaciones graves. La enfermera Marie Claire de Ligt observa: «Nuestra misión es brindar seguridad y confianza a los padres».

El impacto emocional

Las familias informan que la presencia del «kraamverzorgende» no solo mejora sus rutinas, sino que también alivia la ansiedad que a menudo acompaña a la llegada de un recién nacido. Esta atención también ayuda a las madres a reconocer sus propias necesidades durante un tiempo que puede ser físicamente agotador.

Desafíos y consideraciones

No obstante, el acceso a este servicio no es igual para todos. Las familias en situaciones vulnerables, que enfrentan desafíos económicos o personales, a menudo tienen dificultades para beneficiarse de este sistema. Es vital que se preste atención a estas diferencias para asegurar que todas las madres reciban el apoyo que necesitan.

Mirando hacia el futuro

A medida que se revisa el sistema de atención posparto en el país, el foco se centra en cómo mejorarlo y adaptarlo a las diversas necesidades de las familias modernas. El cuidado temprano y la supervisión de las familias en el periodo posparto pueden ser clave para la salud a largo plazo de las madres y sus bebés.