VTV en Buenos Aires: Comparativa entre Provincia y CABA

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un procedimiento clave para garantizar la seguridad vial en Argentina. A partir de ahora, se aplican reformas importantes que todos los conductores deben tener en cuenta.

Diferencias Clave Entre CABA y Provincia de Buenos Aires

La VTV tiene como objetivo evaluar el estado mecánico de autos y motos, pero hay variaciones significativas entre los sistemas de verificación que rigen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia. Estas diferencias suscitan confusiones entre los conductores que se desplazan entre ambas jurisdicciones.

Duración de la Oblea

En CABA, algunos vehículos pueden obtener una oblea válida por hasta dos años, lo que no es común en la normativa provincial. Este punto es fundamental para quienes necesiten planificar sus inspecciones con antelación.

Costo y Tiempos de VTV en la Provincia de Buenos Aires

Para los vehículos en la provincia, la VTV se realiza a partir de los dos años de antigüedad o cuando superan los 60.000 kilómetros. A continuación, algunos detalles clave:

Costo de la VTV: Autos hasta 2.500 kg: $97.057,65; vehículos pesados: $174.604; motos: $38.801.

Periodicidad: Una vez realizada la primera verificación, la renovación es anual.

Cronograma: Los turnos se organizan según el último número de la patente.

Exenciones: Jubilados y personas con discapacidad pueden acceder a descuentos.

Costo y Tiempos de VTV en CABA

En CABA, los autos particulares deben realizar la verificación a partir del cuarto año de antigüedad o al alcanzar los 64.000 km. Aquí algunos aspectos relevantes:

Costo: Vehículos: $63.453,61; Motovehículos: $23.858,78.

Vigencia: La oblea puede tener una duración de hasta dos años en algunos casos, según condiciones específicas.

Requisitos para el turno: DNI, licencia de conducir, seguro vigente y otros elementos de seguridad son obligatorios.

Momentos Cruciales Para la Verificación

En CABA, la VTV inicial se realiza a los tres años o al llegar a los 60.000 kilómetros. Por otro lado, en la provincia, el calendario de vencimientos está determinado por la patente del vehículo. Es fundamental que los conductores estén al tanto de estas fechas para evitar inconvenientes y sanciones.