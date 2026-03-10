Trump: ‘Guerra con Irán podría resolverse pronto’, frena el aumento del petróleo

Trump Anuncia Progresos en Conflicto con Irán y el Petróleo Reacciona

En un giro inesperado, Donald Trump afirmó que la situación en Medio Oriente está mejorando, lo que ha influido en el precio del petróleo y las bolsas de valores.

El presidente de EE.UU. comunicó el lunes que tanto Estados Unidos como Israel están alcanzando avances notables en su enfrentamiento con Irán, sugiriendo que el conflicto podría llegar a su fin “pronto”. Esta declaración ha contribuido a una caída en los precios del petróleo, que habían experimentado un aumento reciente.

La Marina de EE.UU. y el Suministro de Petróleo

Trump indicó que, aunque no se espera un cese inmediato de las hostilidades, las fuerzas estadounidenses están avanzando más rápidamente de lo previsto. La Marina de EE.UU. escortará buques tanques por el estratégico estrecho de Ormuz, un corredor vital para el petróleo mundial, garantizando así un suministro continuo de crudo. Sin embargo, el cierre efectivo de este paso, crucial para el comercio de petróleo y contenedores, ha despertado preocupaciones sobre la inflación.

El precio del petróleo Brent, que alcanzó más de 120 dólares por barril, retrocedió a 91,50 dólares, aunque mantiene una notable alza de más del 50% en lo que va del año debido a las constantes tensiones en la región.

Reacciones Internacionales y Ataques en Medio Oriente

Mientras EE.UU. y sus aliados siguen adelante en sus objetivos, Irán ha intensificado los ataques en el golfo Pérsico. Emiratos Árabes Unidos reportó un ataque de misiles proveniente de Irán, y la violencia ha dejado víctimas fatales en varios puntos de la región.

Pese a este panorama, comienzan a observarse indicios de que los ataques, especialmente contra Emiratos, están comenzando a disminuir. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha expresado la disposición de Teherán a reducir tensiones, siempre y cuando no se utilicen espacios aéreos vecinos para agresiones contra su país.

Perspectivas Económicas y el Futuro de las Relaciones

Trump, consciente de que un conflicto prolongado podría perjudicar su partido en las próximas elecciones, ha señalado que está dispuesto a considerar la eliminación de ciertas sanciones petroleras para estabilizar los precios. Las cifras muestran una disminución del 83% en los lanzamientos de drones desde Irán, sugiriendo un posible cambio en las dinámicas del conflicto.

El presidente de EE.UU. insiste en mantener precios bajos del petróleo, afectando no solo la economía estadounidense, sino también las relaciones internacionales. Sin embargo, el futuro parece incierto, con las tensiones entre Irán y otros países de la región aún muy presentes.

Las acciones de Trump continúan bajo la mira de analistas, quienes observan de cerca cómo la situación en Medio Oriente podría impactar las políticas económicas de su administración y, a su vez, el equilibrio de poder en la región.