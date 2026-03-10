Arturo Puig: «El teatro, un refugio sanador»

Luego de un tiempo de introspección y adaptación, el icónico actor argentino Arturo Puig retoma los escenarios con una propuesta única que entrelaza su legado y su amor por el arte.

Arturo Puig, conocido por su carisma y su trato amable, vuelve a cautivar al público con su unipersonal “Buenas palabras”. Este proyecto, dirigido por su amiga Rita Terranova, une emoción y humor en un relato introspectivo que ofrece una mirada profunda sobre la condición humana.

Una Trayectoria Consagrada

El actor ha forjado una sólida carrera en el teatro, cine y televisión de Argentina, caracterizándose por su autenticidad y ética profesional. El reciente fallecimiento de Selva Alemán, su compañera de vida y carrera por más de cincuenta años, ha sumado una nueva dimensión a su figura, mostrando un enfoque sobrio y profundo frente al duelo.

«Buenas Palabras»: Un Proyecto Único

“Siempre admiré cómo grandes actores leían textos en el National Theatre Live de Londres. Es algo que me pareció interesante, así que se lo propuse a Rita», señala Puig sobre la idea que dio vida a “Buenas palabras”. Postergando compromisos tradicionales, el actor buscó crear algo más íntimo y personal, donde narrar sus propias vivencias y reflexiones.

Textos que Marcaron su Vida

El espectáculo reúne fragmentos de obras literarias y cartas conmovedoras. Entre ellos, hay escritos de Almafuerte, Calderón de la Barca y una carta de Richard Burton a Liz Taylor que añade un toque de historia al monólogo. «Es un reconocimiento a la vida y el arte, un espacio para renacer en cada palabra”, agrega Puig.

La Conexión con el Público

Puig expresa que el teatro se ha convertido en su refugio, un espacio sanador que lo conecta con la gente y la literatura. A pesar de las dificultades que enfrenta el sector artístico en la actualidad, mantiene su pasión y dedicación hacia el oficio que tanto ama.

Reflexiones sobre el Presente de la Cultura

El actor critica la falta de apoyo gubernamental a la cultura, señalando cómo esto afecta la producción cinematográfica en el país. Asimismo, lamenta el cierre de espacios en la televisión tradicional que solían ofrecer trabajo a un gran número de actores, abogando por una vuelta a los contenidos de calidad que conecten con el público.

Memorias y Pérdidas

En un espacio profundo, Puig comparte su dolor por la pérdida de Selva. “No puedo aceptar que no la veré más”, confiesa, añadiendo que la comunicación con sus seguidores lo impulsa a seguir adelante en momentos difíciles.