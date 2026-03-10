Milei hace pogo en evento judío de Nueva York: ¡Mira el video!

El presidente argentino Javier Milei ha sorprendido a todos con su apertura hacia la cultura judía, un interés que se mostró claramente durante su reciente visita a Nueva York. En un evento lleno de simbolismo, el mandatario no solo participó de un baile hebreo, sino que también reafirmó su alineamiento con Israel.

En un video que ha capturado la atención de las redes sociales, Javier Milei fue visto bailando con judíos ortodoxos en la gala anual J100, organizada por la revista The Algemeiner. Esta celebración, que tuvo lugar el lunes por la noche, es un evento destacado en la comunidad judía internacional y evidenció la conexión del presidente argentino con su herencia cultural.

Un Viaje Espiritual Profundo

Desde su llegada a la Casa Rosada, la pasión de Milei por el judaísmo ha marcado un aspecto distintivo de su figura pública. Aunque se identifica como católico, el mandatario ha estado explorando la cultura judía a fondo. Estudia la Torá y mantiene un vínculo estrecho con el rabino Shimon Axel Wahnish, su guía espiritual. Esta relación comenzó en 2021 y se ha profundizado a través de estudios religiosos y celebraciones rituales.

Conexiones y Creencias

Milei ha manifestado su entusiasmo por el Talmud y la manera de pensar judía, describiendo su atracción como un «fanatismo por el judaísmo». En varias ocasiones, ha declarado que esta tradición intelectual le ayuda a entender el mundo y forma parte de su búsqueda espiritual personal.

Encuentros Significativos en Nueva York

Durante su última visita a Nueva York, el presidente mantuvo reuniones con líderes comunitarios y participó en actividades académicas y religiosas. En una charla en la Yeshiva University, expresó con orgullo: “Soy el presidente más sionista del mundo”. Esta afirmación resonó en los medios internacionales y refleja su clara postura en favor de Israel.

Postura Política Clara

Milei no solo ha expresado su apoyo a Israel en el contexto del conflicto de Medio Oriente, sino que también ha abogado por un cambio en la política exterior de Argentina, alejándose de la neutralidad tradicional. Ha prometido trasladar la embajada argentina a Jerusalén, un compromiso que reafirmó durante su visita oficial a Israel, donde se reunió con el presidente Isaac Herzog y el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Actividad Diplomática y Espiritual

Su agenda no se limitó a la política económica y las relaciones empresariales; también incluyó actividades espirituales. En el marco de la «Argentina Week», el presidente realizó una visita al Ohel del rabino Menachem Mendel Schneerson. Esta acción subraya la importancia de la tradición judía en su vida y agenda política.

Milei ha recalcado la importancia de la tradición judía en la búsqueda de la verdad y cómo esta perspectiva intelectual influye en su enfoque hacia la libertad y el debate de ideas. Su compromiso con las cuestiones de Medio Oriente y su soporte al Estado israelí son claros, reafirmando que Argentina se situará al lado de Israel y Estados Unidos en el ámbito geopolítico.

Con su acercamiento al judaísmo y su política exterior proactiva, Javier Milei ha comenzado a tejer una relación única con esta tradición religiosa, que no solo enriquece su vida personal, sino que también podría influir en el futuro de Argentina en el contexto internacional.