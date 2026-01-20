L-Gante y Wanda Nara: ¿Encuentro y nueva canción dedicada?

L-Gante y Wanda Nara: ¿Un romance renaciente y una nueva canción a la vista?

En medio de rumores y corazones repletos de nostalgia, el cantante de cumbia 420, L-Gante, parece haber reavivado un viejo amor con Wanda Nara, mientras ella se distanció de Martín Migueles.

¿Un nuevo capítulo entre L-Gante y Wanda Nara?

Durante el tiempo que la conductora de ‘MasterChef Celebrity’ estuvo alejada de Martín Migueles, surgieron rumores que sugieren un posible acercamiento entre ella y L-Gante. Fuentes cercanas afirman que se habrían visto, avivando la llama de una relación que había quedado en el pasado.

Revelaciones de Esthercita en ‘Gossip’

La periodista Esthercita compartió en el programa ‘Gossip’ que L-Gante aún tiene sentimientos por Wanda Nara, quien fue mujer de Mauro Icardi. Esta declaración ha dado pie a especulaciones sobre la naturaleza de su relación y lo que podría significar para ambos en su vida personal y profesional.

¿Una canción dedicada a la musa?

Además, se ha filtrado que un productor musical cercano al artista mencionó que L-Gante estaría trabajando en una canción inspirada en la figura de la famosa rubia. La creación de este tema puede ser un indicio de que el corazón del cantante aún late por ella.

Expectativa y confirmaciones

El interés por saber si realmente hay un reencuentro entre L-Gante y Wanda Nara crece. Fans y seguidores están atentos a cualquier novedad que pueda surgir y que confirme o desmienta estos rumores. Mientras tanto, tanto los admiradores de la cumbia como los seguidores de Nara esperan ansiosos el lanzamiento de la nueva canción, que sin duda generará revuelo.