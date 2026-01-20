Bessent pide calma en Europa tras polémica de Trump sobre Groenlandia

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, pide tranquilidad ante el aumento de tensiones transatlánticas por las ambiciones de Donald Trump de adquirir Groenlandia, instando a mantener los pactos comerciales.

Bessent defendió la importancia de los acuerdos existentes y minimizó las reacciones de Europa, que amenazan con contrarrestar la política estadounidense. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, destacó: “Confío en que los líderes no escalarán esto y se resolverá de manera favorable”.

Las Reacciones de Europa ante la Estrategia de Trump

La controversia por Groenlandia resuena con la “histeria” que acompañó el anuncio anterior de aranceles por parte de Trump, que generó una fuerte respuesta política y económica. Bessent comparó ambas situaciones y sugirió que es momento de mantener la calma y permitir que las negociaciones avancen.

Las Afirmaciones de Trump y el Malestar Internacional

El panorama se complica con la llegada de Trump a Davos, donde se espera que hable sobre sus amenazas de aranceles a los aliados que se oponen a sus intenciones de compra. La reacción del presidente francés, Emmanuel Macron, y otros líderes europeos sugiere que la situación es delicada.

Bessent Desestimó la Posibilidad de Vender Bonos del Tesoro

Frente a especulaciones sobre una posible respuesta de Europa mediante la venta de bonos, Bessent calificó estas afirmaciones como una “narrativa falsa” que carece de lógica. Afirmó que la estabilidad en el mercado financiero es crucial y que cualquier acción drástica podría aumentar los costos de endeudamiento.

Compromiso de EE. UU. con la OTAN

El secretario también quiso reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la OTAN, subrayando que este vínculo es “incuestionable”, aunque reconociendo que pueden surgir desacuerdos sobre futuros acuerdos comerciales.