Confiesa por qué dejó maniatada a su pareja tras años de relación

Tras la misteriosa desaparición de Tania S., de 34 años, un nuevo giro sorprende en este escalofriante caso que ha conmocionado a Córdoba. Los detalles sobre su extraño encuentro y las acusaciones contra el único detenido están dando de qué hablar.

La inquietante desaparición de Tania S. ha dejado numerosas preguntas sin respuesta. La joven fue hallada maniatada en un descampado tras estar ausente durante 48 horas. Lo que parecía un intento de femicidio ha cobrado nuevas dimensiones a medida que se conocen más detalles sobre su relación con el único arrestado, Néstor M., de 57 años, quien niega las acusaciones en su contra.

Una Cita que Se Tornó Peligrosa

El pasado 11 de enero, Tania partió de su hogar para encontrarse con alguien que había conocido a través de Facebook. Durante la tarde, envió mensajes a su familia mencionando que la situación se había vuelto extraña y que la persona con la que se había reunido no era quien decía ser. Sin embargo, decidió quedarse en el encuentro, lo que encendió las alarmas familiares al no regresar esa noche.

La Búsqueda y el Hallazgo de Tania

El estado de alerta de la familia creció cuando el teléfono de Tania se apagó. Después de una intensa campaña de búsqueda, fue encontrada, maniatada y boca abajo en un terreno baldío de La Cumbre, a unos 80 kilómetros del parque donde se había citado. Su aparición desató una investigación que culminó en la detención de Néstor M., quien está acusado de privación ilegítima de la libertad.

Néstor M. Rompe el Silencio

El abogado de Néstor, Carlos Nayi, sostiene que su cliente y Tania compartían una relación de larga duración, marcada por deudas y lazos virtuales. Presentó comunicaciones para respaldar su afirmación de que la relación era consensuada y no como la familia de la mujer había estipulado.

Relaciones Complejas y Acusaciones Cruzadas

Una sobrina de Néstor también se pronunció, afirmando que el hombre le había solicitado enviar dinero a Tania desde hace años. Ella sugirió que Tania había manipulado a su tío, quien habría seguido sus indicaciones, incluyendo atarla para que su familia se preocupara. “Tenían una relación desde 2020”, declaró la mujer. “Ella le quitó todo lo de valor que tenía”.

Pruebas Reveladoras y la Próxima Declaración

Recientemente, El Doce TV difundió una serie de mensajes entre Tania y Néstor que revelan un vínculo más allá de lo económico, lo que complica aún más el panorama. Néstor, padre de tres hijos y divorciado, enfrentará su declaración el próximo viernes, mientras que Tania aún no ha podido presentar su versión a la justicia debido a cuestiones de salud.