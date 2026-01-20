Montero se ofrece a aclarar sus declaraciones sobre el alcalde de Algeciras

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decidido dar un paso al frente tras las acusaciones que lanzó sobre el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Esta situación ha generado una gran expectativa mediática.

En un reciente comunicado, Montero se mostró dispuesta a «aclarar» las afirmaciones realizadas el 10 de enero, durante un acto del PSOE en Alcalá de Guadaíra, donde insinuó que Landaluce había sido «condenado» y «denunciado» y que estaba «siendo investigado por violencia de género».

Reacción del Alcalde y su defensa

El alcalde y senador, a través de su bufete de abogados, solicitó una rectificación y una disculpa de parte de la ministra, enfatizando que tales acusaciones son «absoluta y radicalmente falsas». Afirmó que no ha sido ni condenado ni está bajo investigación por delitos de violencia de género.

Clarificación en un contexto político

Montero comunicó que realizará la aclaración durante la próxima Interparlamentaria del PSOE-A, asegurando que su intervención no implica aceptar los términos de la acusación de Landaluce, sino que busca evitar malentendidos.

Consecuencias legales y defensa del honor

El alcalde también dejó en claro que se reserva el derecho de emprender acciones legales si las afirmaciones perjudican su honor, reputación y dignidad, en una situación que califica de «imputación falsa de hechos extremadamente graves».

Clima de colaboración y lealtad

En su respuesta, Montero enfatizó su deseo de fomentar un ambiente de normalidad, colaboración y lealtad en el ámbito político, a pesar de la controversia.