Su falta de talento para la comedia

Ashton Kutcher Renueva su Imagen en "Belleza Perfecta": De la Comedia al Drama

En su nueva serie "Belleza Perfecta", Ashton Kutcher abandona el humor y se adentra en un oscuro papel que pone a prueba su versatilidad actoral, mostrando un lado nunca antes visto que promete impactar a sus seguidores.

Ashton Kutcher, conocido por haber alegrado a millones con su carisma en comedias como That ’70s Show y Two and a Half Men, ahora se presenta en un rol completamente diferente en la serie Belleza Perfecta, creada por Ryan Murphy. Este nuevo proyecto, que se estrena en Disney+ el 21 de enero, representa un cambio radical en su carrera.

Un Personaje Oscuro y Ambicioso

En Belleza Perfecta, Kutcher interpreta a un despiadado líder de una poderosa corporación tecnológica que ha desarrollado una peligrosa droga llamada «The Beauty», que promete otorgar a los consumidores una belleza ideal, pero a un costo aterrador y a veces fatal. La serie explora las implicaciones éticas de este avance en un mundo obsesionado con la apariencia.

El Viaje de Kutcher Hacia el Drama

Durante una reciente rueda de prensa, Ashton reflexionó sobre su trayectoria, destacando cómo el humor, a pesar de no ser su primer amor como actor, fue el camino que la industria le ofreció. «Nunca me imaginé haciendo comedia,» confesó Kutcher. «No entendía nada sobre el género, pero con el tiempo, aprendí a dominarlo gracias a la ayuda de mi mentora en That ’70s Show, Bonnie Turner.»

Un Cambio de Paradigma

A medida que su carrera avanzaba, Kutcher se convirtió en el «chico romántico», un encasillamiento que lo llevó a trabajar en comedias románticas. Sin embargo, el actor finalmente llegó a un punto en su vida donde tiene la libertad de elegir sus roles. «Cuando se presentó esta oportunidad con Ryan Murphy, supe que era el momento ideal para arriesgarme y probar algo nuevo.»

Evan Peters y su Colaboración con Ryan Murphy

La serie no solo destaca la actuación de Kutcher, sino que también cuenta con la participación de Evan Peters, un actor destacado en la escena actual, que ha colaborado con Murphy en numerosas ocasiones. Peters, quien ha sido parte de exitosos proyectos como American Horror Story y Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer, expresó su entusiasmo por trabajar de nuevo con el reconocido creador.

Una Relación Creativa Fructífera

Peters describió su conexión con Murphy como única y valiosa, resaltando cómo el director promueve la creatividad y la exploración en sus personajes. «Ryan siempre te brinda la oportunidad de hacer algo diferente y confía en que puedes hacerlo bien,» comentó el actor. «Nunca hay una razón para decir que no. Es un placer trabajar con él.»

Un Estreno Muy Esperado