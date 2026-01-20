Euro Blue: Cotización del 20 de enero de 2026

Euro Blue y Oficial: Cotizaciones del Martes 20 de Enero de 2026

Las fluctuaciones del euro en el mercado argentino hoy revelan importantes diferencias entre la divisa oficial y su versión informal. Conocé las cifras actuales y su contexto económico.

¿Cuál es la cotización del euro hoy?

Este martes 20 de enero, el euro blue se estableció en $1.828,75 para la compra y $1.796,75 para la venta. ESTA MONEDA NO OFICIAL suele transaccionarse a un costo mayor que el oficial, debido a la restricción en la disponibilidad de divisas en el sistema bancario.

Euro Oficial

En la misma fecha, el euro oficial, según el Banco de la Nación Argentina (BNA), cerró en $1.615,00 para la compra y $1.715,00 para la venta. Este valor está regulado y fijado por el gobierno.

Euro Turista

Para quienes utilizan tarjetas, el euro tarjeta se comercializa hoy a $2.261,82 para la compra y $1.643,88 para la venta, afectando directamente a los gastos en el exterior.

Cotizaciones en los Principales Bancos

El euro registró diferentes valores de compra y venta en los bancos del país:

Banco Ciudad: Compra: $1.615,00 – Venta: $1.715,00

Banco Nación: Compra: $1.615,00 – Venta: $1.715,00

Banco BBVA: Compra: $1.655,00 – Venta: $1.715,00

Banco Patagonia: Compra: $1.638,79 – Venta: $1.731,18

Banco Supervielle: Compra: $1.652,00 – Venta: $1.749,00

Situación del Dólar Blue

En cuanto al dólar, el dólar blue cerró en $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta en el mercado paralelo, donde las transacciones suelen reflejar una realidad alternativa al sistema financiero oficial.

Es importante mencionar que el gobierno enfrenta una deuda de u$s 4.300 millones este día, lo que añade presión a la estabilidad de la economía local.

¿Cuál es el dólar oficial hoy?

El dólar oficial también se registró en el Banco de la Nación Argentina (BNA) con un cierre de $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta, lo que destaca aún más la brecha existente con las cotizaciones informales.