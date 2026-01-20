Escándalo: Estafan a inquilinos en la costa desde la prisión

Una familia de Santa Fe se convierte en víctima de una astuta estafa mientras buscaba disfrutar de unas vacaciones en la costa argentina. El desenlace de esta historia ha causado conmoción y ha dejado a los involucrados en un estado de profunda frustración.

La ilusión de una escapada familiar se tornó en un verdadero fiasco cuando, tras desembolsar alrededor de 210 mil pesos por la reserva de una casa en Santa Elena, Mar Chiquita, la familia se encontró con que la propiedad nunca estuvo disponible para alquiler. Durante su arribo, una vecina les informó sobre la situación, revelando que el dueño real era un familiar suyo y que no estaba en alquiler.

Una burla inaceptable desde la cárcel

Desesperados y buscando respuestas, los estafados intentaron comunicarse con el supuesto propietario, quien rápidamente los bloqueó en las redes sociales. Sin embargo, al llamar desde diferentes números, este les envió una inquietante imagen: un grupo de presos sonriendo dentro de una celda. La imagen, que se volvió viral en la comunidad, daba cuenta de la impunidad con la que operaban estos delincuentes.

Desamparo ante la denuncia

Con el ánimo de recuperar su dinero y hacer justicia, la familia se dirigió a la comisaría de Santa Clara del Mar para formalizar la denuncia. Sorpresivamente, la respuesta de los policías fue negativa. La familia no solo se sintió desatendida, sino que se encontró con un clima de burla. «Nos dijeron que no podían rastrear el número y nos hicieron sentir como si no importáramos», explicó Alanis, una de las afectadas.

La situación se vuelve insostenible

Los afectados, además de sufrir la pérdida económica, enfrentaron una indiferencia alarmante por parte de las autoridades. «Teníamos todos los comprobantes y hasta su perfil de Facebook, pero la Policía se rió de nosotros y no tomó en serio nuestro caso», lamentó Alanis. El sentimiento de desamparo ha crecido entre los involucrados, que se sienten a merced de un sistema que no les brinda el apoyo necesario.

Este caso expone no solo la creciente problemática de las estafas en línea, especialmente en el ámbito de arrendamientos vacacionales, sino también la falta de respuesta contundente por parte de la autoridad policial frente a situaciones de este tipo.