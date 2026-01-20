Avioneta realiza aterrizaje de emergencia en la carretera

Un piloto logró aterrizar de manera inesperada en una ruta cercana a Pinamar, generando asombro entre los viajeros que se dirigían a la Costa Atlántica.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 13:45 del martes, cuando el piloto, Leandro Dinatolo, de 51 años, se encontraba en ruta desde Cañuelas hacia el Aeródromo de Villa Gesell. Mientras sobrevolaba la zona, detectó una falla en el motor de su avioneta Mooney M20.

Aterrizaje Sorprendente en la Ruta Provincial 56

Al experimentar la falla, Dinatolo divisó un espacio adecuado en la Ruta Provincial 56 y decidió realizar un aterrizaje de emergencia. En ese momento, muchos conductores se encontraban en la carretera, ansiosos por comenzar sus vacaciones.

Sin Lesiones ni Daños Mayores

Afortunadamente, el piloto no sufrió lesiones, y ningún vehículo estaba en circulación en el momento del aterrizaje, evitando así que hubiera heridos. Tras el incidente, personal de Autopistas Buenos Aires (Aubasa) llegó rápidamente para brindarle asistencia.

Asistencia de Personal de Seguridad Vial en el lugar del incidente.

Intervención de las Autoridades

Los agentes de Aubasa confirmaron que Dinatolo contaba con todos los permisos necesarios para volar. Tras el aterrizaje, se interrumpió momentáneamente el tránsito en la ruta, trasladando la avioneta a la banquina para garantizar la seguridad de los conductores. Posteriormente, el tránsito fue reabierto, aunque de manera parcial.

Esperando la Remoción de la Aeronave

En el lugar, el equipo de Aubasa aguardaba la llegada de una grúa para retirar la aeronave de la ruta, lo que permitirá restablecer la normalidad en el tráfico.

Un Hecho Inusual pero Sin Consecuencias Severas

Este evento destaca la importancia de la seguridad en la aviación y la capacidad de los pilotos para gestionar situaciones de emergencia. Por fortuna, esta ocasión se resolvió sin lamentar heridos ni daños a terceros.