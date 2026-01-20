Variaciones de hasta $100 mil en el costo del changuito a lo largo del país

La disparidad en el costo de los alimentos en Argentina no es solo cuestión de percepción; un reciente estudio muestra una brecha alarmante en los precios según la región. Los datos reflejan que llenar el carrito puede ser significativamente más caro en algunas provincias que en otras.

Un relevamiento realizado por la consultora Analytica destaca las variaciones en los costos de la canasta básica en distintas provincias, revelando que las diferencias pueden superar los $100.000. En diciembre, una familia tipo necesitó hasta $890.000 para sus compras mensuales.

Patagonia: La Región más Costosa

Las provincias patagónicas lideran el ranking de precios elevados. Santa Cruz se posicionó en primer lugar con un gasto de $890.350, seguida por Chubut ($876.576), y Río Negro ($863.809). Esta tendencia reafirma a la Patagonia como la más costosa para realizar compras alimenticias.

¿Dónde se Encuentra el Changuito más Barato?

En contraste, Formosa se destaca por tener el costo más bajo, con un total de $783.302. También se suman al listado accesible el Conurbano bonaerense ($795.370) y la Ciudad de Buenos Aires ($796.000).

Impacto en el Hogar: Precios vs. Salarios

Uno de los factores clave del estudio es la relación entre precios y salarios. Si bien la Patagonia muestra los costos más altos, también cuenta con los salarios promedio más elevados. En esta región, la canasta básica representa el 15,6% de los ingresos de una pareja con trabajos formales.

En contraste, el Noreste Argentino (NEA) enfrenta una realidad opuesta: aunque los precios son más bajos, los salarios son insuficientes, lo que significa que la canasta consume el 29,1% de los ingresos familiares, afectando aún más el poder adquisitivo.

Aumentos Notables en diciembre

Durante diciembre, San Juan registró el aumento más significativo en precios, con un 3,9%, seguido por Salta (3,7%) y el interior de Buenos Aires (3,5%). Ocho de las 24 jurisdicciones observaron incrementos superiores al índice de inflación general del 2,8% de ese mes.

Aumentos en la Canasta Básica

Analytica señala que los mayores aumentos absolutos en la canasta básica se registraron en:

Misiones ($46.037), San Juan ($40.688) y Santa Cruz ($39.218) los que más subieron.

En contraste, los menores aumentos fueron observados en Catamarca ($20.294), Córdoba ($18.318) y Formosa ($4.323).

Productos que Más Aumentaron

Entre los productos más afectados, las carnes han visto incrementos entre el 10% y el 15% en todas las provincias. Los precios de la carne picada aumentaron entre el 4% y el 8%, aunque en algunas provincias patagónicas subieron hasta un 16%.

Las galletitas de agua también experimentaron un aumento, variando entre el 3% y el 6%. En el caso de la docena de huevos, los precios se mantuvieron mayormente estables, con algunas excepciones en CABA, el Conurbano y otras provincias donde se registraron disminuciones.