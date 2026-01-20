¡Papi, corre! Me amenazan aquí

Agostina Páez, la abogada e influencer de 29 años originaria de Santiago del Estero, ha sido objeto de controversia tras un incidente de racismo en Río de Janeiro. Recientemente, recibió amenazas que la han dejado profundamente asustada.

Un Confuso Encuentro que Generó Tensión

La situación escaló cuando tres individuos que se presentaron como policías ingresaron al departamento donde se encontraba Agostina. Según su abogado, Sebastián Robles, este encuentro desató un conflicto que resultó en que la joven fuera forzada a abandonar el edificio.

Un Entorno Hostil y un Padre Preocupado

El padre de Agostina, Mariano Páez, expresó su inquietud sobre el incidente, afirmando que no está claro quiénes eran realmente las tres personas. “Le pidieron que se fuera del edificio, y ahora tiene que buscar un nuevo lugar para alquilar. Está aterrorizada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo”, relató.

Las Consecuencias del Racismo

A raíz del enfrentamiento, Agostina se encuentra en el centro de una investigación por injuria racial, un delito que en Brasil está severamente penalizado. La joven se siente desprotegida y vulnerable ante estas acusaciones.

Un Proceso Legal en Marcha

Su abogado planea solicitar el secuestro de videos que documentan el incidente ocurrido el 14 de enero, argumentando que la versión oficial no refleja la verdadera historia. Además, se prevé presentar un recurso de hábeas corpus, dado el estado de incertidumbre en el que se encuentra Agostina.

Un Gastos Impositivos y un Futuro Incierto

Agostina enfrenta costos legales que se estiman en alrededor de 10.000 dólares, además de futuros gastos de hospedaje mientras se resuelve su situación. La joven también debe estar atenta a las condiciones que se le impongan, incluyendo la colocación de una pulsera de seguridad que le restringirá salir del país.

El Origen del Conflicto en el Bar

El conflicto se desencadenó cuando Agostina y sus amigas salieron de un boliche en Río. Tras haber pagado sus consumiciones, fueron retenidas por el personal del lugar, quienes las acusaron de deudas no saldadas, lo que generó una situación tensa y confusa, culminando en la viralización de un video donde Agostina realiza gestos despectivos.

La Respuesta Legal de Agostina

A pesar de las acusaciones en su contra, su abogado aclara que no está detenida y que transita libremente, aunque se están tomando medidas cautelares mientras avanza la investigación. El próximo paso será asegurar que su libertad sea respetada mientras continúa el proceso judicial.