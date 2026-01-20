El Bolsón: Un Latido de Naturaleza

La Patagonia se volvió a vestir de fiesta con el Biofestival, un evento que celebra la creatividad y el amor por la naturaleza, uniendo a comunidades en un espacio de reflexión y aprendizaje.

Con el sol brillando sobre las majestuosas montañas, El Bolsón fue nuevamente el epicentro de una vibrante celebración. El Biofestival, que tuvo lugar durante el fin de semana, reunió a turistas y locales en una experiencia inigualable que combinó arte, educación y un fuerte compromiso con el medio ambiente.

Un Espacio de Encuentro y Reflexión

El festival, realizado en el Paseo de la calle Onelli, ofreció una variedad de actividades que encarnaron su esencia. Con charlas abiertas, experiencias sensoriales y una feria consciente que promovió el trabajo local y regional, el Biofestival se convirtió en un punto de encuentro para quienes valoran la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza.

La Voz de los Organizadores

“La verdad que estuvo increíble, había muchísimos emprendimientos y charlas fascinantes”, compartió Ezequiel Muguillo, uno de los organizadores, quien mostró su entusiasmo por la gran presencia del público. “Estamos muy contentos y orgullosos de que este evento siga creciendo, demostrando nuestra profunda creencia en el cuidado del medio ambiente”, añadió.

Conciencia Ambiental y Educación

El Biofestival fue más que un encuentro; fue una plataforma para promover el diálogo sobre temas relevantes como la ecología, la alimentación saludable y el uso responsable de los recursos naturales. “Es vital abrir el acceso a estos saberes”, enfatizó Muguillo.

Un Impacto Social y Cultural Significativo

La convocatoria superó cualquier expectativa, con asistentes de regiones tan variadas como Trelew, Bariloche y Buenos Aires. “Esto prueba que nuestra propuesta resuena con muchos”, destacó el organizador.

El evento no solo fomentó la cultura, sino que también generó empleo para artistas, emprendedores y proveedores, sumando entre 350 y 400 participantes en esta edición.

Conexión Familiar y Bienestar

La afluencia de familias fue un aspecto destacado por los organizadores. “El cuidado del medio ambiente nos involucra a todos, y es fundamental que los niños aprendan desde pequeños”, subrayó Muguillo.

Un Equipo Dedicado y Autogestionado

A pesar del cansancio, el balance fue sumamente positivo. “Sentimos que todo salió bien, hemos trabajado para que cada detalle se cumpla”, reflexionó uno de los organizadores, quien hizo hincapié en la importancia del trato humano y la colaboración entre los miembros del equipo.

Un Futuro Prometedor

Definido como un evento independiente y sin fines de lucro, el Biofestival sigue su camino de sostenibilidad. “Nos financian los emprendedores y los puestos de comida. Es un espacio de unión y respeto por la naturaleza, y seguramente nos volveremos a encontrar en algún rincón de la Patagonia”, concluyó Muguillo.