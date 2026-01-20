Cachanosky: La baja demanda de pesos aleja el tipo de cambio del techo

La reciente calma del dólar en Argentina ha despertado interrogantes sobre su sostenibilidad en un contexto económico incierto. El economista Iván Cachanosky revela qué factores están influyendo en esta situación.

El economista Iván Cachanosky compartió sus análisis en Canal E sobre la inusual estabilidad del dólar en el país, lo que plantea dudas sobre su permanencia frente a la baja demanda de pesos y los próximos vencimientos de deuda. Este panorama se desarrolla en el marco de un esquema de bandas cambiarias ajustado por inflación.

Factores que Contribuyen a la Estabilidad del Dólar

Cachanosky detalla que la tranquilidad actual del tipo de cambio podría atribuirse a varios elementos: “Algunos dólares han ingresado debido a vencimientos y la liquidación de productos agrícolas, como el trigo”. No obstante, advierte que la demanda de pesos aún no se ha restablecido del todo, lo que normalmente debería provocar un aumento en el dólar. En cambio, la moneda ha mantenido una calma inesperada.

Impacto de las Elecciones en el Mercado Cambiario

El analista señala que el contexto político post elecciones ha aportado a esta estabilidad: “La eliminación de incertidumbres ha permitido que el dólar conserve su equilibrio actual”. Esta tranquilidad política ha facilitado un entorno más favorable para la economía.

Desafíos del Sistema de Bandas Cambiarias

Respecto al funcionamiento del esquema de bandas, Cachanosky menciona: “Es probable que el dólar flote, pero el verdadero desafío es determinar si buscará el límite superior de la banda”. Esto plantea una incógnita sobre el comportamiento del tipo de cambio a largo plazo.

Tensión entre Política Monetaria y Cambiaria

El economista advierte sobre la tensión existente entre la política monetaria y cambiaria: “El Banco Central ha mantenido bajas las tasas de interés para facilitar que el Tesoro pueda refinanciar su deuda de manera más accesible”. Sin embargo, esta estrategia podría desencadenar problemas, priorizando el pago de deuda por encima de la inflación.

Preocupaciones sobre una Potencial Devaluación

Cachanosky alerta acerca del riesgo de devaluación en un marco de baja demanda de pesos: “El tipo de cambio actual se encuentra alejado de su punto máximo, y si no hay una recuperación de la confianza, la posibilidad de devaluación aumentará”. Con este pronóstico, el futuro del dólar argentino se mantiene en el aire, evidenciando la fragilidad del contexto económico actual.