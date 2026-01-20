El novio argentino: clave en la controversia

Escándalo en Japón: La actriz Ryōko Yonekura y su pareja argentina bajo investigación por narcóticos

La reconocida actriz japonesa Ryōko Yonekura, famosa por su papel en la serie "Doctor-X", enfrenta serias acusaciones relacionadas con la violación de la Ley de Control de Narcóticos en Japón. La situación se complica, ya que su pareja, un bailarín argentino llamado Gonzalo, también está implicado.

La noticia comenzó a circular gracias a un informe de FNN Prime Online, un medio perteneciente a Fuji Television Network. La información indica que el bailarín argentino, quien convivía con Yonekura, ya no se encuentra en Japón.

Allanamientos y Droga Incriminada Según el artículo, la Oficina Regional de Control de Narcóticos del Kanto-Shin’etsu realizó un allanamiento en dos propiedades vinculadas a la actriz y su pareja. En estos operativos, las autoridades incautaron sustancias que han sido clasificadas como ilegales, en el marco de una investigación que aún está en curso.

Proceso Judicial en Marcha La remisión del caso a la fiscalía, conocida en Japón como shorui sōken, significa que la policía ha entregado el expediente para que los fiscales evalúen si hay fundamentos suficientes para presentar cargos. Esta etapa no implica una condena, y la decisión sobre seguir adelante con un juicio recae ahora en las autoridades judiciales.

Colaboración con la Investigación En diciembre de 2025, Yonekura se pronunció sobre el allanamiento de su hogar, asegurando su intención de cooperar con la investigación. En su declaración, mencionó que consideraba que su colaboración había aportado a un «primer punto de cierre» en el proceso.

El Papel de la Prensa El escándalo ha captado la atención de los medios en Japón, especialmente la revista Shūkan Bunshun, que reportó que la Oficina de Control de Narcóticos había iniciado su investigación por tenencia ilegal de drogas. Los detalles sobre la relación de Yonekura con el bailarin argentino han sido destacados, incluyendo fotos que la actriz ha compartido en su cuenta de Instagram.

Impacto Cultural y Profesional El caso Yonekura ha resonado fuertemente en la cultura japonesa. La actriz, quien ha sido una figura emblemática en televisión desde la década de los 90, ha logrado reconocimientos significativos, como su papel en «Doctor-X: Gekai Daimon Michiko», uno de los dramas más exitosos del país.

Trayectoria Destacada Yonekura, nacida el 1 de agosto de 1975 en Yokohama, ganó notoriedad rápidamente tras vencer en un concurso de modelos. Su carrera en la actuación incluye televisión, cine y teatro, y es particularmente conocida como una de las principales figuras del prime time japonés.