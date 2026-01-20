Teletrabajo y salud mental: 4 razones por las que algunos rinden menos en casa, según un psicólogo

El teletrabajo ha transformado el panorama laboral en la última década, ofreciendo flexibilidad y comodidad. Sin embargo, esta nueva modalidad también presenta retos significativos que pueden afectar la motivación y el bienestar emocional de los trabajadores.

El teletrabajo se ha afianzado como uno de los cambios más impactantes en el ámbito laboral. Sus ventajas incluyen la flexibilidad horaria y la eliminación de desplazamientos, permitiendo mayor autonomía a los empleados.

Los Desafíos del Teletrabajo

A pesar de sus beneficios, muchos trabajadores enfrentan problemas que afectan su salud mental y rendimiento en sus tareas diarias. Un estudio del psicólogo Mark Travers, publicado en Forbes, revela que no todas las personas se adaptan igual a esta modalidad. Aislamiento, agotamiento emocional y dificultades para desconectar son algunos de los problemas destacados.

Pérdida de Interacción Social

La falta de encuentros físicos genera una notable pérdida de las microinteracciones sociales, que son claves para la regulación emocional y la motivación en el trabajo. Travers menciona que el contacto cotidiano, como las conversaciones informales y el intercambio visual, provoca una conexión que dificulta la vida en remoto.

Estudios recientes han vinculado el trabajo remoto prolongado con el aislamiento social y síntomas de ansiedad y depresión (Crédito: Freepik)

Impacto en la Salud Mental

Un estudio en Healthcare ha asociado el teletrabajo sostenido con niveles incrementados de ansiedad y una menor satisfacción laboral. Este fenómeno afecta especialmente a personas extrovertidas, quienes dependen de las interacciones sociales para mantener su energía y motivación.

Dificultades para Desconectar

Otro problema crítico es la falta de límites entre la vida laboral y personal. Al trabajar desde casa, muchos trabajadores sienten que no pueden desconectarse, lo que se traduce en largas jornadas laborales y tensión emocional.

La carencia de límites claros entre las responsabilidades laborales y personales puede afectar el bienestar emocional de los teletrabajadores (Imagen Ilustrativa)

El Efecto en Equipos de Trabajo

Un análisis de equipos de desarrollo de software resalta que los grupos que trabajan de forma remota enfrentan mayores retos en la coordinación y comunicación. La falta de interacción física dificulta la construcción de confianza y puede dar lugar a malentendidos.

Consecuencias del Teletrabajo Ineficaz

El teletrabajo realizado sin una estructura adecuada aumenta el riesgo de agotamiento profesional y deterioro del bienestar psicológico. Travers advierte que sentir más fatiga después de un día en casa que tras una jornada en la oficina puede ser una señal de desalineación con el entorno laboral.

La falta de orientación y apoyo organizacional puede intensificar el desgaste emocional en teletrabajadores (Crédito: Freepik)

Construyendo un Futuro Más Saludable en el Trabajo Remoto

El teletrabajo puede ser una herramienta poderosa si se planifica adecuadamente. Implementar modelos híbridos o fomentar espacios presenciales con una estructura adecuada son pasos esenciales para equilibrar la flexibilidad con el bienestar emocional de los empleados.