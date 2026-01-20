Descubre la playa oculta de la Costa Atlántica: acceso a través de un túnel bajo los médanos

Reta: El Paraíso Secreto de la Costa Atlántica Argentina

Descubre este balneario casi desconocido, donde la tranquilidad y la belleza natural son la verdadera atracción.

En la Costa Atlántica bonaerense, alejado del ruido y las multitudes, Reta es un verdadero hallazgo para quienes buscan un refugio en la naturaleza. A 580 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este balneario es un tesoro escondido que invita a disfrutar del mar y la calma en un entorno espectacular.

Un Balneario con Encanto

Situado en el partido de Tres Arroyos, Reta se distingue por su ambiente relajado y sus extensas playas desiertas. Sus calles de arena, casas bajas y más de 30 kilómetros de costa abierta son el panorama perfecto para quienes desean escapar del turismo masificado. Aquí, cada rincón ofrece la oportunidad de reconectar con la naturaleza.

El Túnel Submedanal: Una Experiencia Única

Uno de los atractivos más singulares de Reta es su túnel submedanal de 150 metros, que permite acceder a la playa sin exponerse al sol y viento. Inaugurado en 1998, este túnel no solo es una ingeniosa solución para el drenaje pluvial, sino también un símbolo de la localidad. Al cruzarlo, los visitantes sienten la emoción de una aventura, especialmente los más pequeños, que lo viven como una expedición mágica.

Un Acceso Especial al Mar

La puerta de acceso al túnel, ubicada en la intersección de las calles 44 y 15, da paso a un emocionante encuentro con el mar. La breve travesía culmina en el mismo océano, un momento que se convierte en ritual para los que lo visitan, repitiendo la experiencia una y otra vez y compartiendo fotos y videos que capturan su esencia.

Un Barco Hundido y Otras Maravillas Naturales

A pocas pasos de la salida del túnel, los restos de un barco hundido se revelan durante la baja marea. Estos vestigios marinos forman parte de un paisaje que desafía el tiempo y la modernidad, convirtiéndose en un atractivo para los amantes de la fotografía y la exploración.

Un Entorno Natural Intacto

Las playas de Reta son reconocidas por su arena fina y su escasa intervención humana. Esta naturaleza prístina es respaldada por la albufera local, un ecosistema protegido que alberga diversas especies de aves y fauna, convirtiéndolo en un destino ideal para el avistamiento, especialmente al amanecer y al atardecer.

Un Rincón de Paz y Cultura

Con pocos habitantes fijos, el balneario mantiene el espíritu de antaño. Aquí no encontrarás grandes complejos comerciales o un agitado ambiente nocturno; su mayor lujo es la paz, el sonido del mar y las noches iluminadas por miles de estrellas. Además, los visitantes pueden disfrutar de pequeños espacios culturales, como el Museo de la Yerba Mate y la biblioteca comunitaria que ofrecen un vistazo a la rica cultura local.

Acceso a Reta

Para visitar Reta desde la Ciudad de Buenos Aires, toma la Ruta Nacional 3 hasta Tres Arroyos y luego el Camino Provincial 108-08. También puedes acceder desde Mar del Plata, recorriendo 290 kilómetros por la Ruta Provincial 88, RN 223 y RP 72. En Reta, encontrarás opciones de alojamiento accesibles, con precios que rondan los $60,000 por noche para dos personas.