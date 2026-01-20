El Agro al Límite: ¿Puede la Sequía Frenar Su Productividad?

La situación climática actual está generando preocupación en el sector agropecuario argentino, con precipitaciones por debajo de lo esperado que afectan la producción de cultivos clave como soja y maíz.

El economista especializado en agrocultivos, Ariel Tejera, compartió su análisis en Canal E, donde indicó que el clima volátil del país está influyendo en el rendimiento de los cultivos. A pesar de un inicio esperanzador gracias a las lluvias que alimentaron las reservas hídricas, la falta de agua en las últimas semanas ha desencadenado incertidumbre.

Desarrollo de la Sequía en Zonas Estratégicas

Tejera destacó que algunas áreas productivas, especialmente la zona núcleo, están enfrentando condiciones de sequía. “Hemos tenido semanas con escasas precipitaciones, lo que ha generado un cambio preocupante en las expectativas para la campaña actual”, explicó. La reciente falta de lluvias en estas regiones ha sembrado dudas sobre la futura producción.

Perspectivas del Cultivo de Maíz

En relación con el maíz, el especialista mencionó que las proyecciones iniciales eran optimistas, con expectativas de alcanzar cifras récord. “Las previsiones apuntaban a una producción entre 62 y 63 millones de toneladas”, afirmó Tejera. Sin embargo, el deterioro de las condiciones climáticas ha puesto un freno a estas expectativas. “Con el nuevo panorama, parece que estamos acercándonos a un límite en la producción”, advirtió.

Reducción de Estimaciones en la Producción

Algunas entidades han comenzado a ajustar sus pronósticos. La bolsa de comercio de Rosario, por ejemplo, ha recortado las expectativas de producción para la zona núcleo. A pesar de ello, la campaña aún se considera favorable: “Afrontamos un buen escenario, aunque es menos probable que veamos revisiones al alza en las proyecciones”, resaltó Tejera.

Fuertes Implicaciones para la Soja

Los siguientes días serán cruciales, especialmente para el cultivo de soja. “Las condiciones climáticas de las próximas dos semanas serán determinantes”, destacó el economista. Sin embargo, los pronósticos no auguran lluvias significativas, lo que podría afectar gravemente esta cosecha.

Regiones en Riesgo

Tejera también mencionó que, aunque algunas áreas han logrado recuperar sus perfiles de humedad, existen focos de preocupación. Zonas como la zona núcleo, los alrededores de Rosario, el este de Córdoba y ciertas partes del norte de Buenos Aires están mostrando signos de sequía, lo que limita su potencial productivo.