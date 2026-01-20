Bajó un balancín de una obra y destrozó el tanque de agua de una casa

Villa Crespo en Alerta: Derrumbe en Construcción Afecta a Vecinos

Un derrumbe en una obra de construcción en Villa Crespo ha dejado a los residentes alarmados y exigiendo respuestas. Este incidente, que ocurrió esta mañana, no es un caso aislado en un barrio donde las obras proliferan sin control.

En la mañana de hoy, un balancín, una estructura metálica utilizada para trabajos en altura, se desplomó sobre una vivienda vecina, causando daños significativos a la propiedad. La pareja afectada, Daniel y Graciela, ha manifestado su preocupación por la falta de seguridad en las numerosas obras en el área y la inacción del Gobierno porteño.

La Denuncia de los Vecinos

Daniel y Graciela denunciaron que el balancín impactó en el techo de la habitación de sus hijos y exigieron a las autoridades locales medidas preventivas ante la cantidad de construcciones en marcha en el barrio. Graciela describió la situación como «un acto de inconsciencia», resaltando que las autoridades visitan el lugar de los hechos, pero no toman acciones efectivas para garantizar la seguridad.

Impacto en la Comunidad

En una conversación con C5N, Daniel subrayó que esta no es la primera vez que enfrentan problemas generados por obras cercanas. Grietas, humedad y ruidos constantes han sido parte de su día a día desde el inicio de la construcción. Según sus estimaciones, hay al menos seis o siete obras habilitadas solo en su cuadra, lo que califica como «una locura».

Detalles del Incidente

El derrumbe tuvo lugar en la calle Bonpland al 1000, entre Aguirre y Loyola, a las 10 de la mañana. A pesar de que los servicios de emergencia, SAME, no reportaron heridos, los propietarios expresaron su preocupación por la seguridad de los trabajadores, quienes no pudieron ser evaluados por paramédicos debido a restricciones en el acceso al sitio.

Reacciones y Medidas Futuras

Tras el derrumbe, la pareja no ha recibido ninguna respuesta concreta por parte de la constructora. Daniel enfatizó que su hogar ha sufrido daños considerables y la situación ya se ha vuelto insostenible. «Hemos alertado sobre el malestar que nos generan, pero no hemos visto a nadie hacerse responsable», lamentó. Graciela, que estaba en la habitación en el momento del incidente, aseguró que solo por un milagro no sufrió lesiones. «He tenido el presentimiento de que algo así podría suceder», añadió, frustrada por el caos que experimentan en su hogar.

