El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso audaz al convocar a líderes internacionales para crear un Consejo de la Paz, un proyecto que busca abordar la situación en Gaza pero que ha suscitado muchas dudas.

WASHINGTON – En un movimiento que ha llamado la atención del mundo, el presidente Donald Trump ha propuesto un **Consejo de la Paz**. Este nuevo organismo pretende supervisar la próxima fase del plan de paz para Gaza y ha invitado a una mezcla de líderes mundiales, incluidos aliados y adversarios, a participar.

Dudas sobre la Efectividad del Consejo

A pesar de la intención declarada, el consejo ha enfrentado cuestionamientos sobre su estructura y viabilidad. Expertos y representantes gubernamentales han expresado su preocupación, especialmente acerca de su capacidad para operar dentro del marco considerado tradicional de las Naciones Unidas.

Israel y su Rol en el Consejo

Entre los países invitados se encuentra **Israel**, un actor clave en el conflicto por Gaza, donde las hostilidades han dejado más de **70.000 muertos**. Sin embargo, la aceptación de la invitación por parte del primer ministro **Benjamin Netanyahu** aún es incierta, lo que genera interrogantes sobre la percepción de imparcialidad del consejo.

Reacciones de Líderes Internacionales

La inclusión de países como **Rusia, China, y Turquía** ha disparado dudas sobre el proceso de toma de decisiones. La Casa Blanca ha señalado que este organismo será un enfoque «nuevo y audaz» para los conflictos globales, aunque el borrador de los estatutos parece insinuar un propósito más amplio que solo Gaza.

Cotizaciones y Aportes Financieros

Trump ha sugerido que los países miembros podrían unirse sin necesidad de contribuciones iniciales, pero una inversión de **1.000 millones de dólares en el primer año** aseguraría una membresía permanente. Los fondos se usarían, según los funcionarios estadounidenses, para la reconstrucción de Gaza.

Interrogantes sobre la Estructura del Consejo

Las críticas han surgido no solo por la intención detrás de la creación del consejo, sino también por su funcionamiento interno. Trump tendría la autoridad para decidir quién es invitado y podría vetar decisiones, concentrando así el poder en la Casa Blanca.

Reacciones Frías de Aliados

Algunos aliados, como **Francia** y **Canadá**, han expresado su distancia de la propuesta. Desde Francia, se declaró que el consejo va más allá de la mera reconstrucción de Gaza y es incompatible con sus compromisos internacionales.

Participación Confirmada de Algunos Países

Pese a las reservas, algunos países han confirmado su participación, incluidos **Marruecos** y los **Emiratos Árabes Unidos**. Además, **Argentina** y **Hungría** también habrían indicado su intención de unirse al consejo.

Críticas y Escepticismo Especializado

Animales críticos han señalado que la paz en la región requiere de diplomacia directa en vez de la creación de nuevos organismos que pueden resultar más simbólicos que efectivos. Este sentimiento se refleja en la opinión de académicos palestinos que lamentan la falta de inclusión de la voz palestina en este nuevo plan.