El día que Esther Goris conquistó el balcón de MasterChef Celebrity, pero sin su faceta de Evita

MasterChef Celebrity Aumenta su Audiencia: Un Lunes de Revancha y Momentos Inesperados

El popular programa culinario se destaca nuevamente en los rankings de audiencia, superando ligeramente su marca anterior. Con la emocionante definición del repechaje, la audiencia se animó gracias al regreso de figuras queridas como Emilia Attias y la aparición de Esther Goris.

El tercer lunes de enero trajo buenas noticias para MasterChef Celebrity, que logró un leve pero significativo aumento en sus mediciones. El programa subió a 10,4 puntos de rating, en comparación con los 9,8 del lunes anterior, en parte por la reincorporación de Emilia Attias y otros giros en la trama del reality.

Momentos Clave de la Gala

Entre los momentos destacados, la aparición de Esther Goris, conocida por su papel como Eva Perón, resultó impactante. Sin embargo, la gala no estuvo exenta de controversias. Goris protagonizó dos incidentes memorables: una acalorada disputa con Attias por un salmón y un celebración desmedida tras ser elegida, que terminó en una caída accidental junto a su colega Julia Calvo, resultando en una lesión para esta última.

Rating y Competencia Televisiva

MasterChef Celebrity se posicionó como el programa más visto del día, superando al especial de Juego Chino con Guillermo López, que logró 8 puntos al entrevistar al futbolista Ángel Di María. La segunda parte del reality, que contó con el regreso de Rusherking, atrajo a 7,7 puntos, reafirmando la popularidad del formato.

Otros Programas en el Ranking

El Top Five del lunes 19 de enero se completó con Telefe Noticias, que promedió 6,8 puntos, seguido por dos telenovelas turcas, La Traición y la nueva Bahar, ambas con 6 puntos.

El Encargado: Un Rendimiento Moderado

En su segunda semana al aire, El Encargado, la serie protagonizada por Francella, alcanzó un promedio de 4,4 puntos en El Trece, aunque no logró desplazar a Telefe del primer lugar en el ranking general.

Mediciones de Otros Canales

En Elnueve, Bendita lideró con 3,2 puntos, mientras que en América, LAM se impuso con 3,3. La TV Pública, con Se Siente Argentina, marcó 0,8.

Telefe se consolidó como el canal más visto, promediando 6,3 puntos, en comparación con los 3,5 puntos de El Trece. América y Elnueve empataron con 1,9 puntos, mientras que Net y Bravo cerraron con 0,2 y 0 respectivamente.

Lo Que Nos Traerá el Martes

Este martes, MasterChef Celebrity (a partir de las 22.15) volverá a la competencia con los 12 participantes originales y los tres nuevos que se unieron a partir del repechaje, incluyendo a Maxi López, quien regresa tras su viaje a Suiza por el nacimiento de su quinto hijo.