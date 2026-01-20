Top Balnearios en Playa Grande: Opciones Gratis y de Pago

Descubre Playa Grande, un ícono de Mar del Plata que combina belleza natural, entretenimiento y gastronomía, ¡todo en un solo lugar!

Un Paraíso Costero en Mar del Plata

Mar del Plata se caracteriza por su diversidad de ofertas, con 47 kilómetros de costa que la posicionan como uno de los destinos turísticos más atractivos de Argentina. Entre sus numerosas playas, Playa Grande destaca por su variedad y encanto.

Playa Grande: Diversión para Todos

Ideal para familias y jóvenes, Playa Grande es conocida por sus exclusivos balnearios que ofrecen servicios completos de carpas, restaurantes, confiterías y actividades recreativas. Aquí cada visitante puede disfrutar del sol y del mar a su manera.

Surf y Aventura en la Playa

Las olas de Playa Grande la han convertido en el lugar favorito para aquellos que quieren aprender a surfear. Las clases están disponibles para todos los niveles, añadiendo un toque de adrenalina a la experiencia de playa.

Nocturnidad y Buena Comida

Al caer la noche, Playa Grande no se detiene. En el extremo norte se encuentra La Normandina, un complejo gastronómico-cultural que atrae tanto a turistas como a locales, ofreciendo boliches bailables y entretenimiento frente al mar durante todo el año.

Acceso Limitado y Controversias

A pesar de contar con varias bajadas públicas a lo largo de sus playas, el acceso en Playa Grande se ve limitado por la marea alta y las concesiones privadas, lo que ha generado debates entre visitantes y autoridades locales.

Precios Elevados en Balnearios Exclusivos

Los balnearios en Playa Grande, especialmente los cercanos al faro, presentan las tarifas más altas de Mar del Plata. Para esta temporada, alquilar una carpa puede costar desde 150.000 pesos diarios, permitiendo el acceso a un grupo de hasta seis personas y el uso de todas las instalaciones durante toda la jornada.

Los Mejores Balnearios de Playa Grande

Sin importar tu elección, Playa Grande promete una experiencia inolvidable. Ya sea que busques relax, aventura o vida nocturna, este emblemático rincón de Mar del Plata tiene algo para todos.