Milei inicia su agenda en Davos: Encuentros con CEO y líderes financieros

El presidente argentino Javier Milei aterriza en Suiza para participar en el Foro Económico Mundial, donde debatirá sobre el futuro económico del país y establecerá conexiones clave con líderes globales.

Agenda Internacional: Encuentros Estratégicos en Davos

El mandatario ya inició su paso por Davos, programado entre el 20 y 22 de enero, con encuentros dirigidos a afianzar la relación con figuras del ámbito empresarial y político internacional. Durante esta primera jornada, Milei mantuvo una reunión con Maurice Ostro, líder del Business Action Council, una organización clave para apoyar a pequeñas y medianas empresas tras la pandemia.

Un Encuentro con Proyección

Ostro, además de su rol en BAC, preside una coalición de líderes religiosos en el Reino Unido, lo que añade una dimensión social a la agenda de Milei. Este intercambio apunta a potenciar vínculos que sean beneficiosos para Argentina en el escenario global.

Participación Activa en el Foro Económico Mundial

El miércoles, la actividad del presidente comenzará con un saludo protocolar al presidente de Suiza, Guy Parmelin. La jornada sigue con el bloque “Country Strategy Dialogue on Argentina”, donde Milei expondrá su estrategia económica ante inversores y entidades financieras.

Un Diálogo Decisivo

Antes de su intervención, el mandatario tiene previsto reunirse con destacados CEOs de bancos globales, con el objetivo de fortalecer las relaciones financieras en un contexto de reformas significativas.

Ceremonias y Entrevistas: Un Cierre Prolífico

El jueves, la agenda comenzará con la ceremonia de firma del Consejo de Paz, una iniciativa de Donald Trump para fomentar la paz en la región de Gaza. Posteriormente, Milei concederá una entrevista a la agencia Bloomberg y se reunirá con influentes figuras del periodismo económico, como Zanny Minton Beddoes, editora de The Economist.

Encuentros Innovadores

El día concluirá con un encuentro con Jonathan Cirtain, CEO de Axiom Space, quien es reconocido por sus contribuciones en los sectores espacial y nuclear. Esta serie de reuniones marcará un momento crucial para la presencia argentina en foros internacionales.

Las actividades del presidente están programadas para finalizar con su regreso a Argentina, donde se espera que aterrice el viernes a las 06:00, trayendo consigo una agenda internacional enriquecida y nuevas oportunidades para el país.