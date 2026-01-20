Retiran licencia al propietario de una concesionaria de camionetas

Mientras Bastián, de 8 años, enfrenta una dura batalla por su vida en el hospital Materno Infantil de Mar del Plata, la Provincia ha intensificado los controles en La Frontera de Pinamar, tomando acciones severas contra quienes infringen las normativas de seguridad.

El lamentable accidente ocurrido el pasado 12 de enero entre una camioneta Amarok y un vehículo UTV, resalta un problema de larga data en la zona norte de Pinamar: el desmedido uso recreativo de cuatriciclos y 4X4 en áreas no habilitadas, a menudo sin respetar las normas de seguridad.

Investigación en Curso

Las autoridades están investigando las responsabilidades del conductor de la Amarok, un empresario de Junín, y de la persona detrás del volante del UTV, amiga de la familia de Bastián. En el momento del accidente, Bastián estaba acompañado por su padre y otras dos niñas. A raíz del impacto, sufrió graves lesiones, incluyendo fracturas en el cráneo y una hemorragia abdominal, que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas. Actualmente sigue en estado grave en terapia intensiva tras ser trasladado de Pinamar a Mar del Plata en helicóptero.

Controles Más Estrictos en Pinamar

En respuesta a esta tragedia, la Municipalidad de Pinamar ha implementado nuevas sanciones para los vehículos que circulen en zonas no autorizadas. Estas sanciones incluyen el secuestro de vehículos y multas de hasta 15 millones de pesos, además de cubrir los gastos médicos en caso de incidentes. Desde que se reforzaron estas medidas, se han incautado al menos 30 vehículos.

Irregularidades y Sanciones

A su vez, el Ministerio de Transporte de la provincia ha hecho público un video que muestra varias irregularidades cometidas por una familia de Pilar. Como resultado, se ha inhabilitado preventivamente al padre, aunque no se han reportado sanciones similares para otros infractores en lo que va del verano.

Las imágenes, que se volvieron virales en redes sociales, evidencian una grave falta de responsabilidad vial, llevando al ministerio a mencionar que “cuando un adulto normaliza tales conductas y, aún más, expone a un menor, no solo infringe la ley, sino que quiebra el contrato social básico del cuidado y el ejemplo”. Este llamado de atención refuerza el compromiso del gobierno de seguir monitoreando y penalizando conductas irresponsables al volante.