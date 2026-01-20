Helado: Desmitificando los Secretos del Verano

Descubre los secretos detrás de los alimentos más consumidos en verano y los mitos que los rodean, según el nutricionista Diego Sívori.

En una reciente visita a LN+, el nutricionista Diego Sívori abordó los mitos más comunes sobre la alimentación en verano. Desde la creencia de que el helado refresca hasta los efectos del alcohol en nuestro organismo, Sívori nos ilumina con información reveladora que cambiará tu forma de disfrutar los alimentos estivales.

El Helado y su Verdadero Impacto

El helado, a menudo asociado con el alivio del calor, es en realidad un alimento alto en calorías. Sívori aclara: “Comer frío no significa comer bajo en calorías”. Un helado puede aportar más calorías de las que imaginamos, ya que “el 70% de las calorías del helado se transforman rápidamente en calor corporal”, explica el especialista.

Los Tres Mitos del Verano

Además del helado, los mitos alimenticios del verano incluyen las cervezas y las papas fritas. “Estas son las tres cosas que más se consumen durante esta estación, y todas provocan calor en el cuerpo”, señala Sívori, enfatizando que muchos piensan que estas opciones ayudan a refrescarse, cuando en realidad están lejos de hacerlo.

Las Papas Fritas: El Alimento Adictivo

Las papas fritas son consideradas como uno de los alimentos más adictivos. “Combinan carbohidratos, grasas y crocancia, lo que activa los centros del placer en el cerebro”, señala. La facilidad con la que consumimos un paquete completo de papas fritas en comparación a uno de brócoli ilustra este punto.

Alcohol y Resaca: Lo que Debes Saber

El nutricionista también abordó el impacto del consumo de alcohol en la salud. Las bebidas con colorantes, como los aperitivos, son las que mayor resaca provocan. “El exceso de alcohol demanda un gran consumo calórico que se traduce en reservas de grasa en el abdomen”, advierte Sívori.

La Verdad Sobre la Sandía y Otras Frutas

A diferencia de lo que muchos piensan, la sandía no tiene un alto contenido de azúcar. “Una rodaja de sandía contiene menos azúcar que un caramelo”, asegura el nutricionista. Además, es una excelente opción hidratante, aportando fibra y saciedad.

Snacks Saludables para el Verano

Uno de los consejos que Sívori comparte es congelar uvas para tener un snack saludable y refrescante. “Es imbatible”, asegura, promoviendo un estilo de vida más saludable durante los meses calurosos.

Digeribilidad de los Carbohidratos

Contrario a la creencia popular, el arroz es uno de los carbohidratos más fáciles de digerir. “Es mejor optar por arroz blanco en lugar del integral para facilitar la digestión”, enfatiza Sívori.

Un Consejo Final para Mantenerse Saludable

Finalmente, el nutricionista aconseja consumir legumbres frías para quienes buscan refrescarse sin descuidar su masa muscular. Esta opción es perfecta para el verano y contribuye a una alimentación equilibrada.