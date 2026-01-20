Video: La llegada de los vehículos BYD a Argentina a bordo del buque Changzhou

Argentina celebra la llegada del innovador buque BYD Changzhou, que trae consigo un importante cargamento de vehículos híbridos y eléctricos desde China, marcando un nuevo capítulo en la movilidad sustentable del país.

El buque BYD Changzhou ya está en la Terminal Zárate, Buenos Aires, habiendo transportado aproximadamente 5.800 vehículos híbridos y eléctricos. Esta característica permite su importación desde fuera del Mercosur, evitando el arancel del 35% habitual, abre las puertas a una nueva era de movilidad eco-amigable.

Un Desembarco Innovador

Esta llegada, consumada el 19 de enero, no solo representa el primer desembarco masivo de autos chinos enfocados en la electromovilidad, sino que también involucra la figura del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, en medio de un intenso debate sobre la política de importaciones.

Características y Tecnología del BYD Changzhou

Con capacidad para hasta 7.000 vehículos y una longitud de 199,9 metros, el BYD Changzhou se erige como un referente en logística automotriz, diseñado específicamente para la transportación de vehículos ecológicos. Su sistema de propulsión de doble combustible LNG contribuye a la reducción de emisiones en el transporte marítimo, una característica clave en la búsqueda de soluciones sostenibles.

Controversia en el Futuro de la Industria

La llegada de estos autos ha desatado una controversia política. Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional, criticó la medida, alegando que representa una pérdida de dólares y una amenaza para el empleo local. Caputo, en respuesta, defendió la decisión, señalando que solo un par de modelos se manufacturan en el país y argumentando que esta apertura facilitará el desarrollo de la infraestructura eléctrica necesaria para este tipo de vehículos.

La Visión de BYD y el Futuro de la Movilidad

BYD, una compañía global establecida en 1994 y presente en más de 100 países, ha participado activamente en el impulso de la movilidad eléctrica. Su compromiso por generar soluciones tecnológicas en movilidad y energía la coloca como un líder en la industria automotriz.

Esta iniciativa, respaldada por Caputo, busca ofrecer a los argentinos una mayor variedad de alternativas vehiculares, potencialmente más económicas y eficientes en mantenimiento. El futuro de la movilidad en Argentina podría estar en un giro hacia un camino más sostenible y diverso gracias a este impulso hacia la electrificación.