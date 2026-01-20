Caso Tania: Avances en la Investigación con un Detenido y Versiones Opuestas

La desaparición de Tania S., quien fue hallada con vida tras 48 horas de incertidumbre, da un nuevo giro con la detención de Néstor Maldonado, la última persona en contacto con ella. La fiscalía está indagando las circunstancias de estos acontecimientos, mientras Tania permanece internada y sin poder declarar.

La búsqueda de respuestas sobre lo que sucedió durante las horas de oscuridad en la vida de Tania S. se intensifica tras el arresto de Néstor Maldonado, de 57 años, imputado por privación ilegítima de la libertad. Su defensa rechaza la acusación, sosteniendo que no hubo intento de secuestro.

Estado Actual de Tania S.

Tania sigue recibiendo atención médica en un hospital de Córdoba, donde ha sido derivada al área de salud mental debido a un cuadro de angustia. Aún no está en condiciones de declarar formalmente ante la fiscalía, lo que complica la obtención de información esencial para la investigación.

Conexiones Previas y Nuevas Pruebas Documentales

El descubrimiento de un vínculo anterior entre Tania y Maldonado ha agregado una dimensión crucial a la indagación. Recientes análisis incorporan mensajes de texto donde se evidencian problemas económicos y solicitudes de dinero entre ambos, lo que podría influir en el camino de las acusaciones.

Según lo indicado por fuentes cercanas a la defensa, existían deudas que complicaban su relación y sugieren que estas tensiones jugarían un papel en la situación que llevó a la desaparición de Tania. Los abogados de Maldonado están abogando por una revisión de las imputaciones una vez que la víctima tenga la oportunidad de declarar.

Revelaciones de Conversaciones Anteriores

Las conversaciones entre Tania y Néstor, que datan de 2022, reflejan la complejidad de su relación. En uno de los mensajes, Maldonado expresó: “Amor, tenemos que salir juntos de esto, como pareja ¿o no amor?”, a lo que Tania respondió sobre su situación laboral incierta.

La defensa interpreta estos mensajes como evidencia de una relación comprometida, aunque conflictiva, mientras familiares del imputado intentan trasladar la responsabilidad a Tania, alegando que ella es la causa de las dificultades financieras que ha enfrentado Maldonado.

La investigación sigue en curso, con la fiscalía buscando aclarar los hechos y entender mejor las dinámicas que rodean este complejo caso.