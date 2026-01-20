Inscripción Militar en Perú: Registro Virtual y Fechas Clave

Desde febrero de 2026, la plataforma para la Inscripción Militar Obligatoria estará disponible, pero por ahora, los jóvenes deberán realizar el trámite de forma presencial.

Detalles del Registro Militar Obligatorio

La Inscripción Militar Obligatoria es un proceso que todos los peruanos y peruanas deben completar al cumplir 17 años. Este registro, que no implica un llamado inmediato al servicio militar, busca mantener actualizado el censo de la población en edad de servicio.

Dudas sobre la Inscripción Virtual

Recientemente, han surgido inquietudes entre los padres y jóvenes sobre la posibilidad de realizar el proceso de inscripción de manera virtual. A raíz de cambios en el procedimiento para 2026, muchos se preguntan cuándo estará disponible nuevamente la plataforma estatal.

Información del Ministerio de Defensa

Según el Ministerio de Defensa (Mindef), actualmente existe una modalidad virtual que permite hacer una preinscripción inicial. Sin embargo, esta todavía requerirá que los ciudadanos se presenten de forma presencial para finalizar el registro en una de las Oficinas de Registro Militar.

Plataforma en Mantenimiento

El Mindef ha confirmado que la plataforma para la preinscripción está en mantenimiento y se reactivará en febrero de 2026. Esta interrupción busca mejorar la seguridad del sistema y proteger información personal.

Opciones para la Inscripción Presencial

Mientras la plataforma esté inactiva, los jóvenes que cumplan 17 años pueden acudir directamente a las Oficinas de Registro Militar de la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra o el Ejército del Perú. Estas oficinas están abiertas en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 (ingreso permitido hasta las 15:00).

Sábados: 08:00 a 13:00 (ingreso permitido hasta las 12:00).

Consecuencias de No Inscribirse

El Sistema Central de Registro Militar está conectado a la base de datos del Reniec. Si un ciudadano no se inscribe dentro del plazo, será clasificado como “omiso a la inscripción”. Esto podría acarrear sanciones económicas, aunque no impactará administrativamente de inmediato.

Multas por No Inscripción

Si no se realiza la Inscripción Militar Obligatoria antes de cumplir 18 años, se enfrentará a una multa equivalente al 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que para 2026 asciende aproximadamente a S/ 275. Esta sanción es meramente económica.