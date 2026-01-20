Temporada 2, Capítulo 6 en Prime Video: Fecha, Horario y Sinopsis del Estreno

La segunda temporada de Fallout está capturando la atención de sus fanáticos con su sorprendente evolución narrativa y visual. El próximo episodio promete más acción en un mundo post-apocalíptico lleno de sorpresas.

El Yermo nunca fue tan intrigante. Con el regreso triunfal de la serie en diciembre de 2025, los seguidores han sido testigos de cómo Fallout ha logrado expandir su universo, ofreciendo una fidelidad asombrosa tanto en la historia como en la estética. Este fenómeno se intensificará con el estreno del capítulo 6, previsto para esta semana.

Regreso a New Vegas: Un Mundo en Colapso

Ubicada en la emblemática New Vegas, la segunda temporada de Fallout atrae no solo a los fans de la saga, sino también a quienes desean adentrarse en la iconografía de uno de los RPG más aclamados de la historia. En este capítulo, las tensiones entre facciones al borde del colapso alcanzan nuevos niveles.

Episodios Semanales: Un Nuevo Formato

A diferencia de la primera temporada, que se lanzó de una vez, los nuevos episodios se estrenan semanalmente. Este cambio permitirá que los espectadores disfruten cada revelación al ritmo que merece, haciendo que la expectativa crezca capítulo a capítulo.

Fecha de Estreno del Capítulo 6

El capítulo 6 de Fallout se lanzará el miércoles 21 de enero, seguido de un emocionante desarrollo que promete mantener la atención absorta en este intrigante universo.

Detalles del Capítulo 6

Titulado «The Other Player», este episodio se presenta como un punto crucial en la narrativa, donde las relaciones forjadas en el desierto de Mojave serán puestas a prueba en medio del conflicto entre la República de Nueva California y la Hermandad del Acero.

¿A Qué Hora Estrena en Cada País?

Prepárate para el lanzamiento con la siguiente tabla de horarios:

Estados Unidos: 3:00 a.m. (ET) / 12:00 a.m. (PT)

Argentina y Chile: 5:00 a.m.

España: 9:00 a.m.

Sinopsis del Capítulo 6

En este episodio, el Ghoul se encuentra en una situación crítica, mientras Lucy enfrenta un dilema bajo el control de su padre, Hank. Las tensiones aumentan y las lealtades se pondrán a prueba en un mundo donde el peligro acecha en cada esquina.

Todo sobre la Temporada 2 de Fallout

La segunda temporada consta de un total de 8 episodios, manteniendo la misma cantidad que la primera, pero distribuyéndolos en un formato semanal. Los emisión se extendieron desde diciembre de 2025 hasta febrero de 2026.

Elenco y Nuevas Incorporaciones

El reparto principal incluye a Ella Purnell, Aaron Moten y Walton Goggins, además de las nuevas incorporaciones de Justin Theroux como Robert Edwin House y Macaulay Culkin en un rol oscuro y perturbador.

La Trama de la Segunda Temporada

Con Lucy y el Ghoul como protagonistas, la narrativa se adentra en su búsqueda por descubrir los secretos detrás de Vault-Tec y las conexiones familiares conflictivas. ¿Qué revelaciones los esperan en este viaje a través del Yermo post-nuclear?

¿Listo para el Caos de New Vegas?

New Vegas, uno de los escenarios más emblemáticos de la saga, se presenta como la única metrópolis que sobrevivió al apocalipsis, y traerá consigo alianzas y conflictos que definirán el futuro de sus habitantes.