La angustiosa llamada de una presentadora de EE.UU.: ‘Necesitamos saber si está viva’ tras el secuestro de su madre

Desesperada súplica de Savannah Guthrie por su madre desaparecida

La reconocida presentadora de NBC aparece emocionada en un video, implorando a los captores que hagan llegar una prueba de vida de su madre, quien fue reportada como desaparecida.

Savannah Guthrie, famosa periodista estadounidense, ha conmocionado a sus seguidores al publicar un video en el que pide la liberación de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, desaparecida en Arizona. En la grabación, acompaña a sus hermanos y suplica pruebas de que su madre está viva.

La angustiante desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie fue vista por última vez el pasado fin de semana cuando se quedó en su hogar en Tucson. La familia se preocupó al no poder contactarla, y los miembros de su iglesia alertaron sobre su ausencia. La policía sospecha que la mujer fue secuestrada, y se han unido al FBI para investigar una nota que solicita un rescate por su liberación.

Un llamado a los captores

«Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar», dice Savannah en el video, mientras su voz se quiebra por la emoción. La presentadora solicita encarecidamente que se comuniquen con la familia: “Necesitamos saber sin lugar a dudas que mi madre está viva”.

Condiciones de salud críticas

Las autoridades han señalado que Nancy necesita su medicación regular para sobrevivir, lo que aumenta la urgencia del caso. «Nuestra madre es el alma de nuestra casa. No queremos que sufra”, enfatiza Savannah, quien está claramente angustiada.

Operativo en marcha para encontrar a Nancy

Las investigaciones comenzaron inmediatamente tras la denuncia de su desaparición. Detectives de homicidios fueron enviados al lugar y se encontraron elementos que han generado gran preocupación. El alguacil delcondado de Pima, Chris Nanos, tiende a ser optimista, afirmando que «Nancy todavía está con vida». También mencionó que están a la espera de resultados de análisis de ADN de muestras encontradas en su hogar.

Recompensa por información clave

En un esfuerzo por acelerar la investigación, el FBI ha ofrecido una recompensa de 50,000 dólares por cualquier dato que lleve al paradero de Nancy y a la identificación de los responsables de su desaparición.

Apoyo nacional y oraciones por su regreso

La desaparición de Nancy ha atraído la atención no solo de los medios, sino también de figuras de alto perfil, incluyendo al presidente de Estados Unidos, quien se ha comprometido a brindar toda la asistencia posible para la investigación. La comunidad ha comenzado a organizar vigilias y oraciones para apoyar a la familia Guthrie en este difícil momento, destacando el impacto que ha tenido este caso en muchas personas.

El futuro incierto de Savannah en el trabajo

Savannah, quien se esperaba que copresentara la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, no asistirá a la ceremonia de apertura debido a la desaparición de su madre. NBC ha brindado su apoyo a la periodista en este difícil momento.