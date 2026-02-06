Las 25 palabras del Rosco que llevaron a una argentina a ganar el mayor pozo en Pasapalabra España

En una emocionante jornada, Rosa Rodríguez, una profesora argentina residente en Galicia, ha hecho historia tras ganar el mayor premio de la versión española de Pasapalabra.

Este jueves, Rosa Rodríguez, oriunda de Quilmes, demostró su destreza al completar el ‘Rosco’ final del popular programa, llevándose nada menos que 2.716.000 euros . Su hazaña ha capturado la atención de miles de seguidores en España, quienes vivieron el desenlace de una competencia que se destacó por su intensidad y drama.

La concursante, que se había enfrentado al madrileño Manu Pascual a lo largo de 307 programas consecutivos , selló así uno de los capítulos más memorables del concurso. El desafío fue marcado por un alto nivel de competencia y un clima de tensión constante, que culminó en el gran final.

A medida que se acercaba el momento crucial, Rosa se encontró en una situación límite. Con solo tres segundos en el reloj, regresó a la letra M y se enfrentó a la siguiente pregunta: ¿Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP? Con nervios de acero, respondió correctamente: ‘Morrall’ , desatando un estallido de aplausos en el set de grabación.

Rosa nos dejó asombrados con su brillante desempeño. Aquí te mostramos las respuestas del Rosco que le valieron la victoria:

A: Partidario de no ejercer el derecho a votar en un proceso electoral — ABSTENCIONISTA

B: Perteneciente a la antigua ciudad de Bizancio — BIZANTINO/A

C: Gorro de cartón usado en procesiones de Semana Santa — CAPIROTE

D: Unidad de volumen equivalente a la décima parte de un litro — DECILITRO

E: Barco de vela ligero para explorar otras embarcaciones — ESCAMPAVÍA

F: Hablar de manera rápida y atropellada — FARFULLAR

G: Persona contratada para bailar en discotecas — GOGÓ

H: Polvo de la molienda del trigo — HARINA

I: Doctrina que busca la expansión de un país por medio de la fuerza — IMPERIALISMO

J: Conjunto de sentencias de tribunales — JURISPRUDENCIA

L: Huevo de piojo — LIENDRE/LIENDRA

M: Apellido del jugador de la NFL elegido MVP en 1968 — MORRALL

N: Estado de no intervenir en conflictos externos — NEUTRALIDAD

Ñ: Hermano del cuñado — CONCUÑADO/A

O: Provincia española de Verín y Ribadavia — ORENSE

P: Alzar un caballo sin avanzar — PIAFAR

Q: Máquina que regula el tiempo de estacionamiento — PARQUÍMETRO

R: Algo que ha sucedido recientemente — RECIENTE

S: Mensaje de texto enviado por teléfono móvil — SMS

T: Pantalón vaquero — TEJANO/S

U: Objeto utilizado para realizar trabajos — UTENSILIO

V: Sistema de cine sonoro de la década de 1920 — VITÁFONO

X: Resultado feliz de un negocio — ÉXITO

Y: Persona obligada al pago de impuestos — CONTRIBUYENTE

Z: Agarrar a alguien por los brazos con violencia — ZARANDEAR