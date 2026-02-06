Riesgo País: Cotización actual del 5 de febrero

Riesgo País en Argentina: Un Alerta que Supera los 500 Puntos

El Riesgo País de Argentina alcanzó los 516 puntos básicos este jueves, marcando un significativo aumento del 2,8% con respecto al día anterior. Este aumento se produce en un entorno complicado para los activos locales, que están experimentando caídas de hasta el 11% en los Estados Unidos.

Contexto de Alta Volatilidad

La reciente inestabilidad en los mercados globales, exacerbada por la ansiedad en el sector tecnológico de EE.UU., se ha entrelazado con la llegada de una delegación técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Argentina. Esta situación ha afectado negativamente la confianza de los inversores.

Cotización riesgo país jueves 5 de febrero

Cotización del Riesgo País y su Comportamiento

El índice Riesgo País, según Rava Bursátil, cerró en 516 puntos después de iniciar la jornada en 502. Durante la sesión, el indicador llegó a 520, estableciendo una nueva marca superior a los 500 puntos.

Este cambio refleja una baja en el valor de los bonos soberanos en dólares, que han estado operando de manera negativa.

Tendencia Semanal del Riesgo País

En la última semana, el índice del JP Morgan ha mostrado una tendencia al alza, después de haber alcanzado mínimos recientes. El 30 de enero, el índice se situaba en 496 puntos, al haber caído por debajo de los 500 puntos días atrás. Desde el comienzo de febrero, se ha evidenciado un aumento en la presión sobre la deuda argentina, que ha devuelto al índice a niveles más altos.

Este incremento ha sido impulsado por la inestabilidad en los mercados estadounidenses, donde el nerviosismo acerca de la influencia de la inteligencia artificial en las empresas de software ha generado un efecto dominó sobre los activos emergentes, afectando particularmente a los bonos argentinos.

Impacto de la Deuda con el FMI

El reciente pago de 832 millones de dólares al FMI ha añadido más presión sobre las reservas del país. Aunque el Banco Central ha mantenido una racha compradora en el mercado de cambios, el aumento en el Riesgo País indica una creciente preocupación sobre la capacidad de refinanciación en los mercados de crédito a medio plazo.

¿Qué Significa el Riesgo País?

El Riesgo País es un índice que mide la diferencia de tasa de interés entre los bonos emergentes y los bonos del Tesoro de EE.UU., considerados de bajo riesgo. Cuanto más alto es este índice, más costoso es para un país obtener financiamiento internacional. Un incremento en el Riesgo País sugiere que los inversores ven una mayor posibilidad de impago o reestructuración por parte del país emisor.

Este indicador también actúa como un termómetro de la confianza del mercado en la política económica del país. Un ascenso constante puede limitar la inversión productiva y encarecer el costo del capital, complicando las perspectivas de crecimiento económico para Argentina.