SIDe Frustra Ciberataque a la Cancillería y Lo Relaciona con la Alianza con EE. UU.

En un contexto de creciente tensión internacional, Argentina ha logrado desactivar un ciberataque dirigido a su sitio oficial de Cancillería, destacando la colaboración con Estados Unidos en el ámbito de la ciberseguridad.

El jueves, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anunció que logró neutralizar un intento de ciberataque contra el portal oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este reflejo de las recientes alianzas estratégicas del país se produjo en un momento en el que las tensiones geopolíticas están a la orden del día.

Operativo de Ciberseguridad

El ataque, detectado y contenido por la Agencia Federal de Ciberinteligencia, fue un ataque de tipo Denegación de Servicio Distribuido (DDoS). Esta modalidad busca saturar los servidores con un alto volumen de tráfico, imponiendo una carga que puede paralizar los servicios digitales. La SIDE confirmó que no hubo daños en los sistemas del Ministerio.

Contexto Geopolítico

Desde el organismo informaron que este evento se enmarca dentro de una campaña coordinada de hacktivismo contra países aliñados en el Board of Peace, una iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Argentina se ha integrado recientemente a este bloque, lo que la convierte en un objetivo en el ciberespacio.

Los datos también revelan que, en días previos, otros países, como Albania, enfrentaron ciberataques similares, lo que sugiere una estrategia más amplia dirigida a los miembros de esta organización internacional.

Fortaleciendo la Ciberdefensa Nacional

La SIDE ha subrayado su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y ciberseguridad. Este esfuerzo tiene como objetivo anticipar y contrarrestar amenazas digitales, protegiendo así la soberanía digital y los intereses estratégicos de Argentina.

La relevancia de este episodio resalta el creciente alineamiento del gobierno de Javier Milei con Washington, lo que influye en diversos ámbitos, incluido el de la ciberseguridad y la defensa nacional.

Por: LB/ML