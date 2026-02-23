La Cámpora asume el control de los millonarios fondos de los afiliados del gremio

En medio de una reforma laboral y a tan solo meses de las elecciones internas, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) enfrenta una crisis interna sin precedentes, marcada por sospechas de mala gestión financiera y falta de transparencia.

Agitación en la Cúpula de la UOM

La UOM, un baluarte del peronismo y parte fundamental de la CGT, está atravesando días turbulentos. Con las elecciones a la vista para el 18 de marzo, los rumores sobre desmanejos de fondos millonarios han comenzado a circular entre los afiliados, que suman alrededor de 200 mil trabajadores. Las tensiones han puesto en entredicho la dirección de su secretario general, Abel Furlán, quien se muestra combativo ante las críticas del Gobierno mientras no aclara el destino de las contribuciones de los trabajadores.

Las Seccionales y el Manejo de Recursos

La UOM se divide en 54 seccionales, cada una con roles específicos en la administración de los fondos de la obra social. De estas, 27 seccionales gestionan directamente los recursos, mientras que las otras 27 delegaron esa responsabilidad a Raul Olmos, propietario del diario Crónica. Aunque el 90% de los aportes de la obra social van a las seccionales, el 10% se destina a la conducción nacional.

El Cambio a USEM SA

En un movimiento sorpresivo, el consejo directivo de la UOM, bajo la dirección de Furlán, firmó en febrero de 2023 un contrato con USEM SA, cediendo la administración de importantes recursos del sindicato a esta empresa. Este contrato, que se hizo sin consulta a los delegados, compromete a la UOM a confiar totalmente sus fondos a una empresa relativamente nueva en el mercado.

Un Acuerdo Controversial y Sorprendente

La firma de USEM SA, que incluye a Raul Branconi como uno de sus accionistas, recibirá un 0,5% de los aportes mensuales de los trabajadores, lo que podría representar más de cien millones de pesos cada mes. Con la administración de las finanzas en manos de corum desconocido, las dudas sobre la capacidad de la UOM para autogestionarse crecen.

Conexiones Políticas y Familiares

Una figura clave en este entramado es María Soledad Calle, quien, además de ser directiva de la UOM, es conocida por sus lazos con La Cámpora. Calle, que ha tenido un ascenso rápido dentro del sindicato, se ha visto envuelta en rumores sobre su relación con Furlán, lo que ha generado más inquietudes sobre la gestión de fondos.

Las Revelaciones que Agitan el Sindicalismo

A raíz de estas circunstancias, la agitación interna ha llevado a cuestionamientos serios sobre la transparencia y la ética de las decisiones tomadas por la cúpula de la UOM. El silencio de Furlán y Calle respecto a las acusaciones sobre la falta de claridad en el manejo de los fondos es preocupante para los trabajadores que buscan respuestas.

Un Contrato Que Duele al Gremio

El contrato que une a la UOM con USEM SA tiene implicancias significativas, incluyendo cláusulas que otorgan a la empresa la facultad de manejar las finanzas del sindicato durante la próxima década. Este vínculo ha suscitado la preocupación de muchos en el gremio, sobre todo por la aparente falta de opciones para rescindirlo.

Una Historia de Desconfianza

La UOM ha estado en el ojo público recientemente, no solo por su relación con USEM SA, sino también por un robo millonario de 150 millones de pesos, lo que ha incrementado las sospechas sobre la seguridad y la gestión que se hace de los recursos del sindicato.

Buscando Soluciones y Claridad

El futuro de la UOM parece incierto; mientras las tensiones internas continúan creciendo, la necesidad de un manejo claro y honesto de los fondos se hace más evidente que nunca. La falta de transparencia y las intrigas políticas podrían tener repercusiones significativas para uno de los sindicatos más influyentes de Argentina.