Tensión en México tras la muerte de ‘El Mencho’: Últimas imágenes y noticias

Con la reciente ola de violencia desatada en Jalisco, se han implementado medidas urgentes para garantizar la seguridad de la población y mitigar los disturbios.

El funcionario Lemus comunicó en sus redes sociales que se ha establecido una mesa de seguridad con representantes de diferentes niveles de gobierno y se activó un código rojo para contener posibles ataques.

Incendios y Conflictos en Puntos Clave

Los incidentes de violencia se han focalizado en zonas como Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta, donde se han reportado múltiples incendios en comercios y vehículos, así como enfrentamientos en la cárcel local. Un informante anónimo mencionó que, lamentablemente, la jornada dejó en su estela a un miembro de la Guardia Nacional en Tapalpa, un custodio en Puerto Vallarta y un fiscal estatal en Guadalajara.

Despliegue de Fuerzas para Restaurar el Orden

En respuesta a la situación, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró a través de un mensaje en redes sociales que las fuerzas estatales y federales están trabajando de manera conjunta para restablecer el orden público y desbloquear las rutas afectadas.

Las autoridades continúan vigilando de cerca la situación y se espera que las medidas implementadas brinden tranquilidad a la ciudadanía en medio de este panorama de violencia.