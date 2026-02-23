Tammy Shipley: La Trágica Muerte por Intoxicación de Agua en Custodia

Una madre de cinco hijos perdió la vida bajo circunstancias inquietantes, lo que ha generado una profunda reflexión sobre la salud mental en el sistema penal.

La historia de Tammy Shipley, una mujer de 47 años que falleció en diciembre de 2022 en un centro de corrección de Nueva Gales del Sur, vuelve a capturar la atención del público a raíz de un inquest coronal que destapa preocupantes fallos en el manejo de la salud mental dentro del sistema penitenciario.

Un Arresto que Desencadenó una Tragedia

Shipley estaba bajo custodia por cargos menores de robo cuando, en un periodo de 12 horas, consumió un asombroso total de al menos 67 tazas de agua, lo que la llevó a padecer una intoxicación por agua. Su muerte ocurrió el 20 de diciembre, y la razón clínica para su deceso fue identificada como hiponatremia, una condición provocada por niveles extremadamente bajos de sodio en su cuerpo.

Desafíos Previos de Salud Mental

Su historial médico estaba marcado por desafíos significativos, que incluían esquizofrenia, trastorno bipolar y múltiples intentos de suicidio. Durante su detención, Shipley expresó que estaba escuchando voces, una señal que, lamentablemente, no fue adecuadamente atendida por los funcionarios del centro de corrección.

Desinterés en el Bienestar de Shipley

El inquest ha revelado que la policía de Nueva Gales del Sur no comunicó a la administración correccional sobre las condiciones de salud mental de Shipley, un descuido que tuvo consecuencias fatales. Se está investigando si los sistemas actuales de gestión de la salud mental son suficientes y efectivamente informan a la policía sobre los detenidos con problemas complejos.

Condición Ignorada y Reacción Tardía

A pesar de las señales alarmantes, el personal penitenciario no se dio cuenta de su estado crítico hasta cerca de una hora después de que colapsara. Imágenes de CCTV muestran que Shipley había estado bebiendo ininterrumpidamente desde la madrugada, lo que intensifica la urgencia de la situación. Las revisiones regulares fueron insuficientes para evitar esta tragedia.

El Inquest Continúa

El inquest, liderado por la coroner Teresa O’Sullivan, se reanudó el lunes y plantea importantes preguntas sobre los protocolos de atención en situaciones de salud mental. Con testimonios impactantes, la audiencia sigue en curso mientras se evalúan los procedimientos y la efectividad del sistema en la atención a personas vulnerables.